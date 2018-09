A Mueller-bizottság írásbeli válaszokat is elfogad Trumptól

Washington | Írásban adott válaszokat is elfogad Donald Trump amerikai elnöktől a 2016-os elnökválasztási kampány során Trump munkatársai és oroszok közötti esetleges összejátszást vizsgáló Robert Mueller vezette bizottság - jelentette kedd este a The New York Times című lap internetes kiadása.

A lap értesülései szerint Robert Mueller hivatala erről még pénteken levélben értesítette a Fehér Házat. A The New York Times két meg nem nevezett forrásra hivatkozva azt írta: a különleges bizottság nem arról kíván írásban választ kapni Trumptól, hogy megpróbálta-e akadályozni az összejátszással vagy a választási folyamatba történt esetleges orosz beavatkozással kapcsolatos vizsgálatokat, ezzel ugyanis álláspontja szerint valószínűleg meghiúsítaná az elnök egy esetleges későbbi meghallgatásának a lehetőségét. A bizottság a válaszoktól tenné függővé a további lépéseket.

Donald Trump jogászainak csapata egyes sajtóhírek szerint a háttérben hónapok óta egyeztet a Mueller-bizottsággal az elnök meghallgatásáról, a nyilvánosság előtt azonban - legalábbis eddig - cáfolták egy ilyen beszélgetés lehetőségét. A legvehemensebben Rudolph Giuliani, az elnöki jogászcsapathoz nemrégiben csatlakozott ügyvéd - New York város volt polgármestere - szokott megnyilatkozni, aki több televíziós interjúban is nyíltan kimondta: az elnök meghallgatásával a Mueller-bizottság szerinte csapdát akar állítani Trumpnak.

Giuliani egyébként többször javasolta, hogy a novemberben esedékes félidős választások előtt 60 nappal - a választók befolyásolásának elkerülése végett - függesszék fel átmeneti időre a vizsgálatot, illetve az ezzel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatalát. Azzal érvelt, hogy a 2016-os elnökválasztási kampány idején az igazságügyi minisztérium ilyen értelmű útmutatást tett közzé, elkerülendő, hogy a Hillary Clinton demokrata párti elnökjelölt email-botrányának vizsgálataival befolyásolják a választókat. Mint az AP amerikai hírügynökség tudósításaiból kiderült, ez a 60 napos felfüggesztés csupán szóbeli ajánlás volt, a tárca szabályzatában hivatalosan nem szerepel.

A Mueller-bizottság vezette vizsgálatok lezárásának egyébként nincs határideje.

Az Egyesült Államokban novemberben lesznek az úgynevezett félidős - tehát az elnöki ciklus félidejében tartott - választások. Ekkor a képviselőház egészét és a szenátusi mandátumok egyharmadát megújítják, valamint több tagállamban kormányzóválasztások is lesznek.