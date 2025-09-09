Moldovai elnök: Oroszország Európa ellen akarja fordítani az országunkat

Az Európai Parlament plenáris ülésén elhangzott beszédében Maia Sandu azt mondta, hogy a szeptember 28-án esedékes moldovai parlamenti választás az ország történetének legnagyobb jelentőségű voksolása lesz. Annak eredménye dönti el ugyanis, hogy – mint fogalmazott – „stabil demokráciaként konszolidálódunk-e, vagy Oroszország elszakít bennünket Európától”, az országot Európa keleti határán fenyegetéssé változtatva.

Az ország uniós csatlakozási folyamatával kapcsolatban úgy vélekedett: számos jelenlegi uniós tagállam az EU-hoz való csatlakozásakor még nem volt teljes mértékben demokrácia. Ezek az országok – mint mondta – diktatúrákkal küzdöttek és gazdasági nehézségekkel birkóztak, ugyanakkor – mint kiemelte – „egyikük sem tette ezt egyedül”.

Sandu hangsúlyozta, hogy Moldova számára az EU-csatlakozás nem csupán formális folyamat, hanem versenyfutás az idővel annak érdekében, hogy – mint fogalmazott – „demokráciánkat lehorgonyozzuk az Európai Unióban, ahol megvédhetjük a legnagyobb fenyegetéstől, amellyel szembenézünk: Oroszországtól”.

A moldovai parlamenti választásokkal összefüggésben a moldovai elnök Moszkva „korlátlan hibrid háborújáról” beszélt, amely – mint kiemelte – olyan léptékű, amilyen Ukrajna teljes körű lerohanása előtt ismeretlen volt.

„A Kreml célja egyértelmű, a szavazólapon keresztül elfoglalni Moldovát, hogy felhasználjon bennünket Ukrajna ellen, és az Európai Unió elleni hibrid támadások kiindulópontjává tegye az országot” – fogalmazott.

Rendkívül fontos ez a választás. Megvédeni nemcsak Moldovát, hanem a térség biztonságát és stabilitását is. Moldova lehet ugyanis a kísérlet terepe, míg Európa a célpont – hívta fel a figyelmet.

„Az egyetlen út, hogy foggal-körömmel megvédjük a demokráciáinkat, és ezt együtt tesszük” – tette hozzá beszédében a moldovai elnök.