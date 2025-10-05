Külföld

Mintegy 6,5 millió látogatója volt az idén a müncheni Oktoberfestnek

oktoberfest
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Mintegy 6,5 millió látogatója volt az idén 190. alkalommal megrendezett müncheni sörfesztiválnak – ismertette vasárnap az Oktoberfest szervezéséért felelős Christian Scharpf.

Emlékeztetett arra, hogy a 2025. évi Oktoberfest több szempontból is emlékezetes marad. A nyitó sörcsapolás napján 31 Celsius-fokot mértek, így a legmelegebb Oktoberfest-nap volt. Két napon is le kellett viszont zárni a fesztiválnak helyt adó térséget túlzsúfoltság miatt, a kellő tájékoztatás hiánya számos bírálatot váltott ki, sokan szorongásról számoltak be a nagy tolongásban. A rendezvény egyik napja szinte teljesen kiesett, mert a Theresienwiese teret bombariadó miatt órákig le kellett zárni.

Tavaly hivatalos adatok szerint 6,7 millió látogató érkezett a nagy hagyománnyal rendelkező német fesztiválra. A látogatók számának csökkenését Scharpf részben az ideiglenes lezárásokra vezette vissza.

Oktoberfest
München
Németország
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?