Mindent vissza – ismét fideszes lesz a hírtévé

Budapest | A Hír Tévéből is kormányszócsövet csinálnak, a csatorna élére egy kipróbált vezető térhet vissza hamarosan.

Bár nem kerül Mészáros Lőrinc tulajdonába a Hír Televízió, a csatorna így is a felcsúti milliárdos tulajdonában lévő Echo Tévéhez hasonlóan kormánypárti hangnemre válthat. Mint ismert, Nyerges Zsolt, Simicska Lajos egykori üzlettársa két hete jelentette be, hogy egy az egyben megvásárolja az Orbán Viktorral három éve szembefordult oligarcha üzleti- és médiaérdekeltségeit. Nyerges azóta már hivatalosan is megjelent a Közgép vezetőségében, a Hír Televízió esetében azonban ez nem történt meg, amit forrásaink azzal magyaráztak, hogy a magát előszeretettel csak „elvált szülők gyermekének” nevező (és ezzel az Orbán Viktorral és Simicska Lajossal egyaránt jó kapcsolatára utaló) Nyerges Zsoltot „nem érdekli a média”, így nem is szeretne ezzel különösebben foglalkozni. Igaz, más lehetősége nem volt, mint hogy a Közgéppel és a mezőgazdaságban jelentős szereplőnek számító Mezort Zrt.-vel együtt vegye meg csomagban.

Ez viszont azzal jár, hogy – mint egy ismerőse fogalmazott – Nyerges nem is fog ellenállni a Hír Tévé esetében a „kívülről jövő impulzusoknak”, vagyis, ha a Fidesz, a kormány környékéről üzennek, utasítanak, akkor annak megfelelően fog cselekedni. Az első ilyen utasítás pedig már meg is jött: a 444.hu írta meg először, hogy a tévé korábbi vezérigazgatója, Liszkay Gábor visszatér.

Liszkay a három évvel ezelőtti G-napon szakított Simicskával és maradt a kormány oldalán, később megvette a Napi Gazdaság című napilapot, ebből született meg a kormányszócső Magyar Idők. Lojalitása megkérdőjelezhetetlen Orbán Viktor iránt, mint ahogy az is köztudott, hogy a tévénél maradt munkatársakat „árulónak” tartja, így ott most a legtöbben attól tartanak, Liszkay érkezését tömeges kirúgások követik. Nagy kérdés például, hogy mi lesz Kálmán Olga műsorával, a népszerű tévés személyiség a hvg.hu megkeresésére csak annyit mondott, dolgozik, műsort készít, sajtópletykákkal pedig nem foglalkozik. Maga Liszkay a Népszava megkeresésére csak annyit mondott, nem kíván nyilatkozni. A tévénél uralkodó hangulatot ugyanakkor jól jelzi, hogy az egyik munkatárs azzal poénkodott a Népszava munkatársának, hogy bár hamarosan a kormánypárti Riposzt stílusában kell majd beszámolni Simicska Lajos szardíniai „luxus-nyaralásáról”, a „luxus” egyik ismérvének tulajdonítva, hogy az exoligarcha „nagyobb lábhelyet vett magának” – a fapados légijáraton.

Az is eldőlt ugyanakkor, hogy a csatorna nem kerül Mészáros Lőrinc tulajdonába – korábban ezzel kapcsolatban is lehetett szóbeszédet hallani. Nyerges Zsolt egy ismerőse ugyanakkor megerősítette, hogy az üzletember „tartósan a tulajdonában tartja és működteti a cégbirodalmat”, így a tévét is. Emiatt a legvalószínűbb forgatókönyvnek az látszik, hogy a Hír Tévének és az Echo Tévének kvázi versenyeznie kell majd abban hogy melyikük a kormánypártibb.

„Ez teljesen beleillene Orbán Viktor stratégiájába: mindig is szeretett olyan helyzeteket előidézni, amikor a rendszeren belüli szereplőknek egymásra kell figyelniük, így soha senki nem érezheti biztosnak a helyzetét”.

Tehát tovább nőhet a Fidesz köré épített médiabirodalom, ettől függetlenül forrásaink további átszervezéseket sem zárnak ki, Orbán Viktor ugyanis „még mindig nem elégedett teljesen” a kormánymédia működésével.