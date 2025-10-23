Migaľ kész volt részt venni a leváltásáról szóló rendkívüli ülésen

„Sokatmondó, hogy Michal Šimečka, a PS elnöke sem volt jelen a parlamentben, így politikai színjátéknak tartom az egészet” – mondta Migaľ.

Michal Bartek (Hlas) kijelentette, a kormánypártok szerint nincs semmi rendhagyó az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülésben, ezért úgy döntöttek, nem vesznek részt rajta. „Ha ma leváltjuk Migaľt, azzal utat nyitunk Michal Šimečkának a kormányzáshoz, hiszen a mi koalíciónk butasága miatt valószínűleg megnyerné az előre hozott parlamenti választást. Ezt nem engedem, és nem ezt várják tőlünk a választóink sem” – mondta Bartek. Szerinte ha gyanú merült fel, hogy bármilyen bűncselekmény történhetett a beruházási minisztériumban, azt vizsgálják ki a bűnüldöző szervek.

Michal Truban (PS) bírálta a kormánypártokat, amiért nem tették lehetővé az ülés megnyitását. „Az egész koalíció kiállt Migaľ átláthatatlan közbeszerzési módszerei és üzletelései mellett azzal, hogy nem járult hozzá az ülés megnyitásához” – jelentette ki Truban.