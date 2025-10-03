Meszáros Lőrinc az első forintbilliomos – megjelent a leggazdagabb magyarok listája

Pénteken megjelentette az 50 leggazdagabb magyar toplistáját a Forbes. Az összvagyonuk meghaladta a 9000 milliárd forintot, amely szinte felfoghatatlan összeg, ám talán könnyebben érthető, ha úgy fogalmazunk: mindez hozzávetőlegesen kétszer annyi, mint a teljes magyar állami egészségügyi kiadás, de 150 ezer budapesti lakás felépítésére is elegendő lenne – írja a Blikk.

A leggazdagabbak vagyonrekordja is megdőlt, hiszen a szereplők közt van egy billiomos, hat dollármilliárdos és több mint harminc százmilliárdos. Ugyanakkor idén – négy év után – eggyel kevesebb nő jutott be a legvagyonosabbak klubjába.

Az első helyen 2025-ben is Mészáros Lőrinc végzett: zsinórban harmadik éve vezeti a listát, a becsült vagyona a lista alapján 1749,1 milliárd forint. A felcsúti gázszerelőből lett milliárdos üzletember tavaly lépte át először az ezermilliárdos határt a lista történetében, azaz ő lett az első magyar billiomos.

A második helyen váratlanul helyet cserélt két szereplő. A Veres Tibor érdekeltségébe tartozó Wallis csoport 2024-es rekord eredménye és a Dayton Invest holding növekedése miatt Veres vagyona közel háromszáz milliárddal nőtt, ezzel pedig a második helyről a dobogó harmadik fokára szorította le a külföldön egyébként szintén terjeszkedő Csányi Sándort.