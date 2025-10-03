Közzétette az 50 leggazdagabb magyar listáját a Forbes magazin. Mészáros Lőrinc már harmadik éve stabilan tartja első helyét: akkora vagyonra tett szert, hogy már billiomosnak nevezheti magát.
Meszáros Lőrinc az első forintbilliomos – megjelent a leggazdagabb magyarok listája
Pénteken megjelentette az 50 leggazdagabb magyar toplistáját a Forbes. Az összvagyonuk meghaladta a 9000 milliárd forintot, amely szinte felfoghatatlan összeg, ám talán könnyebben érthető, ha úgy fogalmazunk: mindez hozzávetőlegesen kétszer annyi, mint a teljes magyar állami egészségügyi kiadás, de 150 ezer budapesti lakás felépítésére is elegendő lenne – írja a Blikk.
A leggazdagabbak vagyonrekordja is megdőlt, hiszen a szereplők közt van egy billiomos, hat dollármilliárdos és több mint harminc százmilliárdos. Ugyanakkor idén – négy év után – eggyel kevesebb nő jutott be a legvagyonosabbak klubjába.
Az első helyen 2025-ben is Mészáros Lőrinc végzett: zsinórban harmadik éve vezeti a listát, a becsült vagyona a lista alapján 1749,1 milliárd forint. A felcsúti gázszerelőből lett milliárdos üzletember tavaly lépte át először az ezermilliárdos határt a lista történetében, azaz ő lett az első magyar billiomos.
A második helyen váratlanul helyet cserélt két szereplő. A Veres Tibor érdekeltségébe tartozó Wallis csoport 2024-es rekord eredménye és a Dayton Invest holding növekedése miatt Veres vagyona közel háromszáz milliárddal nőtt, ezzel pedig a második helyről a dobogó harmadik fokára szorította le a külföldön egyébként szintén terjeszkedő Csányi Sándort.
1. Mészáros Lőrinc (59 éves)
- Vagyon: 1749,1 milliárd forint
- Érdekeltségek: Opus Global, MBH Bank, V-Híd, Hunguest Hotels
- Tevékenység: a miniszterelnök barátjának birodalma az energetikától a bankszektorig terjed, meghatározó az építőiparban és a turizmusban.
2. Veres Tibor (63 éves)
- Vagyon: 756,4 milliárd forint
- Érdekeltségek: Wallis, Wing, Praktiker, Graboplast
- Tevékenység: ingatlanfejlesztő és befektető, külföldön is aktív, többek között Németországban és Lengyelországban.
3. Csányi Sándor (72 éves)
- Vagyon: 752,9 milliárd forint
- Érdekeltségek: OTP Bank, Bonafarm, Budai Egészségközpont
- Tevékenység: Magyarország leggazdagabb bankára, az OTP európai szinten is erős, agrár- és egészségügyi befektetések.
4. Felcsuti Zsolt (54 éves)
- Vagyon: 524,4 milliárd forint
- Érdekeltségek: MPF Holding
- Tevékenység: ipari befektető, hűtő-fűtő berendezések, szerszámgyártás, export-orientált cégekkel.
5. Szíjj László (67 éves)
- Vagyon: 416,1 milliárd forint
- Érdekeltségek: Duna Aszfalt
- Tevékenység: állami útépítések nyertese, régiós akvizíciókkal erősítette építőipari cégbirodalmát.
6. Gattyán György (55 éves)
- Vagyon: 352,4 milliárd forint
- Érdekeltségek: Jasmin.com, Docler Holding
- Tevékenység: IT és szórakoztatóipar, online platformok.
7. Jellinek Dániel (49 éves)
- Vagyon: 312,7 milliárd forint
- Érdekeltségek: Indotek, Appeninn, Auchan
- Tevékenység: ingatlanmágnás, bevásárlóközpontok, irodák, lakóprojektek.
8. Pavelka Tibor (68 éves)
- Vagyon: 310,4 milliárd forint
- Érdekeltségek: Semilab
- Tevékenység: félvezető- és napelemipari mérőberendezések globális piacvezetője, ügyfelei közt az IBM, a Bosch és a Sony.
9. Jászai Gellért (51 éves)
- Vagyon: 309,0 milliárd forint
- Érdekeltségek: 4iG, One, N7 Defence
- Tevékenység: IT, távközlés és hadiipar; a kormány védelmi stratégiájának kulcsszereplője.
10. Széles Gábor (80 éves)
- Vagyon: 300,0 milliárd forint
- Érdekeltségek: Videoton, Ikarus, Magyar Hírlap
- Tevékenység: ipari befektető, gépgyártás, járműipar és média; a rendszerváltás óta meghatározó szereplő.
