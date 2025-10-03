Külföld

Meszáros Lőrinc az első forintbilliomos – megjelent a leggazdagabb magyarok listája

mészáros lőrinc
MTI-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Közzétette az 50 leggazdagabb magyar listáját a Forbes magazin. Mészáros Lőrinc már harmadik éve stabilan tartja első helyét: akkora vagyonra tett szert, hogy már billiomosnak nevezheti magát.

Pénteken megjelentette az 50 leggazdagabb magyar toplistáját a Forbes. Az összvagyonuk meghaladta a 9000 milliárd forintot, amely szinte felfoghatatlan összeg, ám talán könnyebben érthető, ha úgy fogalmazunk: mindez hozzávetőlegesen kétszer annyi, mint a teljes magyar állami egészségügyi kiadás, de 150 ezer budapesti lakás felépítésére is elegendő lenne – írja a Blikk.

A leggazdagabbak vagyonrekordja is megdőlt, hiszen a szereplők közt van egy billiomos, hat dollármilliárdos és több mint harminc százmilliárdos. Ugyanakkor idén – négy év után – eggyel kevesebb nő jutott be a legvagyonosabbak klubjába.

Az első helyen 2025-ben is Mészáros Lőrinc végzett: zsinórban harmadik éve vezeti a listát, a becsült vagyona a lista alapján 1749,1 milliárd forint. A felcsúti gázszerelőből lett milliárdos üzletember tavaly lépte át először az ezermilliárdos határt a lista történetében, azaz ő lett az első magyar billiomos.

A második helyen váratlanul helyet cserélt két szereplő. A Veres Tibor érdekeltségébe tartozó Wallis csoport 2024-es rekord eredménye és a Dayton Invest holding növekedése miatt Veres vagyona közel háromszáz milliárddal nőtt, ezzel pedig a második helyről a dobogó harmadik fokára szorította le a külföldön egyébként szintén terjeszkedő Csányi Sándort.

A tíz leggazdagabb magyar 2025-ben

1. Mészáros Lőrinc (59 éves)

  • Vagyon: 1749,1 milliárd forint
  • Érdekeltségek: Opus Global, MBH Bank, V-Híd, Hunguest Hotels
  • Tevékenység: a miniszterelnök barátjának birodalma az energetikától a bankszektorig terjed, meghatározó az építőiparban és a turizmusban.

 

2. Veres Tibor (63 éves)

  • Vagyon: 756,4 milliárd forint
  • Érdekeltségek: Wallis, Wing, Praktiker, Graboplast
  • Tevékenység: ingatlanfejlesztő és befektető, külföldön is aktív, többek között Németországban és Lengyelországban.

 

3. Csányi Sándor (72 éves)

  • Vagyon: 752,9 milliárd forint
  • Érdekeltségek: OTP Bank, Bonafarm, Budai Egészségközpont
  • Tevékenység: Magyarország leggazdagabb bankára, az OTP európai szinten is erős, agrár- és egészségügyi befektetések.

 

4. Felcsuti Zsolt (54 éves)

  • Vagyon: 524,4 milliárd forint
  • Érdekeltségek: MPF Holding
  • Tevékenység: ipari befektető, hűtő-fűtő berendezések, szerszámgyártás, export-orientált cégekkel.

 

5. Szíjj László (67 éves)

  • Vagyon: 416,1 milliárd forint
  • Érdekeltségek: Duna Aszfalt
  • Tevékenység: állami útépítések nyertese, régiós akvizíciókkal erősítette építőipari cégbirodalmát.

 

6. Gattyán György (55 éves)

  • Vagyon: 352,4 milliárd forint
  • Érdekeltségek: Jasmin.com, Docler Holding
  • Tevékenység: IT és szórakoztatóipar, online platformok.

 

7. Jellinek Dániel (49 éves)

  • Vagyon: 312,7 milliárd forint
  • Érdekeltségek: Indotek, Appeninn, Auchan
  • Tevékenység: ingatlanmágnás, bevásárlóközpontok, irodák, lakóprojektek.

 

8. Pavelka Tibor (68 éves)

  • Vagyon: 310,4 milliárd forint
  • Érdekeltségek: Semilab
  • Tevékenység: félvezető- és napelemipari mérőberendezések globális piacvezetője, ügyfelei közt az IBM, a Bosch és a Sony.

 

9. Jászai Gellért (51 éves)

  • Vagyon: 309,0 milliárd forint
  • Érdekeltségek: 4iG, One, N7 Defence
  • Tevékenység: IT, távközlés és hadiipar; a kormány védelmi stratégiájának kulcsszereplője.

 

10. Széles Gábor (80 éves)

  • Vagyon: 300,0 milliárd forint
  • Érdekeltségek: Videoton, Ikarus, Magyar Hírlap
  • Tevékenység: ipari befektető, gépgyártás, járműipar és média; a rendszerváltás óta meghatározó szereplő.

(Blikk)

Magyarország
gazdagok
milliárdos
Mészáros Lőrinc
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?