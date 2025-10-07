Merz: Németországban az antiszemitizmus új hullámát tapasztalták meg

A kancellár azzal a kéréssel fordult a németek felé, hogy mutassák meg az ország zsidó állampolgárainak és a zsidó közösségeknek, hogy mellettük állnak, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy biztonságban és félelem nélkül élhessenek Németországban.

A Hamász palesztin iszlamista szervezet által 2023. október 7-én elkövetett támadást a zsidóság története fekete napjának nevezte, amely mély sebet hagyott maga után. Merz kitért arra is, hogy a Hamász által elhurcolt izraeli túszok „felfoghatatlan szenvedésen” mennek keresztül, immár két éve. Hangsúlyozta, hogy Németország osztozik a fájdalmukban, és ismételten követelte, hogy az összes túszt azonnal engedjék szabadon.

„Nagy reményeket fektetünk a (mostani) békefolyamatba” – tette hozzá.

A Hamász fegyveresei két éve mintegy 1200 izraelit gyilkoltak meg, és több mint 250 embert magukkal hurcoltak izraeli területről a Gázai övezetbe, a túszok többsége már nincs életben.

Szerte Németországban kedden félárbócra eresztik a zászlókat, és különböző programokon – kiállításokon, rendezvényeken, virrasztásokon – emlékeznek meg a második évfordulóról. Frank-Walter Steinmeier német államfő Lipcsében találkozik a zsidó közösség tagjaival, Julia Klöckner, a német szövetségi parlament alsóházának elnöke pedig Berlinben, az egykori Tempelhof repülőtér területén egy olyan kiállítást nyit meg, amely rekonstruálja a Nova zenei fesztiválon történt vérengzés eseményeit.

Wolfram Weimer kulturális miniszter közleményében úgy fogalmazott: a fesztiválon fiatalok gyűltek össze békésen, hogy az életet és a szabadságot ünnepeljék. A Hamász támadása, amelyben több mint 400 ember meghalt, egyben a kultúra elleni támadás is volt – tette hozzá.

„A kultúra a szabadságon keresztül létezik, teret hoz létre a sokszínűségnek és a kapcsolódásnak, és pontosan emiatt lett a Nova zenei fesztivál a mélyen gyökerező gyűlölet célpontja” – mondta a miniszter.