Merkel: "kijózanító és elkedvetlenítő" a zárónyilatkozat amerikai támogatásának visszavonása

Berlin | Kijózanítónak és elkedvetlenítőnek nevezte Angela Merkel német kancellár vasárnap a világ legfejlettebb ipari államait összefogó G7 csoport kanadai csúcstalálkozójának zárásaként elfogadott nyilatkozat amerikai támogatásának visszavonását.

A kancellár az ARD német országos köztelevízióban késő este sugárzott interjúban kiemelte: "kijózanító és kissé deprimáló", hogy Donald Trump amerikai elnök egy Twitter-üzenettel visszavonta a nagy erőfeszítéssel kimunkált zárónyilatkozat támogatását.

Az egész ügy "nem szép" - tette hozzá, megjegyezve, hogy ezek a jelzők az ő stílusához képest erősnek számítanak.

A csúcstalálkozón történtek is azt mutatják, hogy Európának az eddiginél is jobban a saját kezébe kell vennie sorsa irányítását, és nem támaszkodhat már teljes mértékben az Egyesült Államokra. Ezért az Európai Uniót meg kell erősíteni, a külpolitikában, a védelempolitikában és a menekültpolitikában is tovább kell lépni, hogy komoly világpolitikai tényező legyen az Egyesült Államok, Kína és Oroszország mellett - mondta a kancellár.

Összetartásra van szükség a kereskedelempolitikában is - húzta alá Angela Merkel, megerősítve, hogy az EU a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályainak megfelelő intézkedésekkel válaszol az acélra és az alumíniumra kivetett amerikai vámokra. Azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump erre újabb védővámokkal reagálhat, elmondta, hogy egyelőre az autóipart fenyegető lépések elhárításán dolgoznak, és ha ez nem sikerül, "az EU remélhetőleg ugyanolyan egységesen lép fel, mint most".

Arról is beszélt, hogy a zárónyilatkozat története nem jelenti a G7 csoport mint informális egyeztető fórum bukását. A formátumot meg kell őrizni, mert lehetőséget kínál a párbeszédre, és akár az is elképzelhető, hogy Donald Trump felvetését megszívlelve visszafogadják Oroszországot, amelynek részvétele egy sor nemzetközi ügy rendezésében elengedhetetlen. Ehhez azonban előre kell lépni a kelet-ukrajnai válság kezelésében, a konfliktus politikai megoldásáról szóló minszki megállapodás végrehajtásával - mondta Angela Merkel

Az új olasz kormányt alkotó pártok Németországgal szemben erőteljesen kritikus választási kampányával kapcsolatban elmondta, hogy a kanadai csúcstalálkozón megbeszélést folytatott Giuseppe Conte olasz miniszterelnökkel, és felajánlotta Németország segítségét a fiatalkori munkanélküliség elleni küzdelemben. Mint mondta, az ilyen kezdeményezésekkel és a párbeszéddel túl lehet lépni azon a hangulaton, amely a kampányt jellemezte.

Az Oroszország elleni szankciók ügyével kapcsolatban jelezte, azzal számol, hogy Olaszország a csúcstalálkozón tett vállalásának megfelelően kiáll a büntetőintézkedések meghosszabbítása mellett.