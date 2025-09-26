Mérföldkőhöz értünk a HIV elleni küzdelemben

A gyógyszer generikus változatának ára mindössze évi 40 dollár lesz, ami óriási áttörést jelent, hiszen eddig a megelőzés drága és sokak számára elérhetetlen volt. A készítményt a szakemberek egyenesen orvosi mérföldkőnek nevezik, mert képes lehet jelentősen megváltoztatni a világjárvány lefolyását. „Ez valószínűleg az egyik leggyorsabb idő, amiben generikus termékeket tudtunk piacra dobni” – mondta Jessica Burry, az Unitaid stratégiai tisztviselője, hangsúlyozva, hogy a gyors bevezetés kulcsfontosságú lehet a megelőzésben.

Hogyan működik az oltás?

A lenacapavir egy úgynevezett PrEP, vagyis expozíció előtti profilaxis, amely megakadályozza a HIV szaporodását és terjedését a szervezetben. A kezelés az első injekció beadásakor kiegészítő tablettákkal kezdődik, hogy a védelem azonnal fennálljon. Később azonban félévente egyetlen injekció elegendő a folyamatos védelem fenntartásához, így sokkal kényelmesebb, mint a mindennapi gyógyszerszedés.

Ha nincs a kiegészítő tabletta, heteket kellene várni, mire az injekció teljes védelmet biztosít

– magyarázta Burry. A Gilead által kifejlesztett készítményt 2024 egyik legnagyobb orvosi áttörésének tartják, és mind felnőttek, mind serdülők számára biztonságos megelőzést kínál.