Mérföldkőhöz értünk a HIV elleni küzdelemben

2027-től 120 alacsony jövedelmű országban lesz elérhető a lenacapavir nevű, évente kétszer beadandó HIV-megelőző injekció.
A gyógyszer generikus változatának ára mindössze évi 40 dollár lesz, ami óriási áttörést jelent, hiszen eddig a megelőzés drága és sokak számára elérhetetlen volt. A készítményt a szakemberek egyenesen orvosi mérföldkőnek nevezik, mert képes lehet jelentősen megváltoztatni a világjárvány lefolyását. „Ez valószínűleg az egyik leggyorsabb idő, amiben generikus termékeket tudtunk piacra dobni” – mondta Jessica Burry, az Unitaid stratégiai tisztviselője, hangsúlyozva, hogy a gyors bevezetés kulcsfontosságú lehet a megelőzésben.
Hogyan működik az oltás?
A lenacapavir egy úgynevezett PrEP, vagyis expozíció előtti profilaxis, amely megakadályozza a HIV szaporodását és terjedését a szervezetben. A kezelés az első injekció beadásakor kiegészítő tablettákkal kezdődik, hogy a védelem azonnal fennálljon. Később azonban félévente egyetlen injekció elegendő a folyamatos védelem fenntartásához, így sokkal kényelmesebb, mint a mindennapi gyógyszerszedés.
Ha nincs a kiegészítő tabletta, heteket kellene várni, mire az injekció teljes védelmet biztosít
– magyarázta Burry. A Gilead által kifejlesztett készítményt 2024 egyik legnagyobb orvosi áttörésének tartják, és mind felnőttek, mind serdülők számára biztonságos megelőzést kínál.
Anyagi háttér
A lenacapavir ára a gazdag országokban éves szinten eléri a 28 ezer dollárt, vagyis a mostani megállapodás az alacsonyabb jövedelmű régiókban óriási előrelépést jelent. Az Unitaid a Dr. Reddy’s Laboratories-szal, valamint nemzetközi partnerekkel dolgozik azon, hogy a gyártás és a terjesztés zavartalan legyen.
A szakértők szerint a generikus készítmények piaci megjelenése nemcsak szélesebb körű hozzáférést biztosít, hanem hosszú távon az árak további csökkenését is elősegíti.
Tudjuk, hogy a generikus gyógyszerek megjelenése versenyhez és az árak csökkenéséhez vezet
– emelte ki Burry, hozzátéve, hogy a nagy nemzetközi adományozók várhatóan fedezni fogják a kezdeti költségeket.
A jövő kihívásai
A program sikere azonban nemcsak az alacsony árakon múlik. A szakértők szerint elengedhetetlen, hogy a helyi közösségek tudjanak a lehetőségről, tisztában legyenek a kezelés előnyeivel, és hogy a kormányok frissítsék iránymutatásaikat. Szubszaharai Afrikában például már most erős a kereslet, mivel a térségben még mindig magas a fertőzöttség aránya.
Az Unitaid azt is célul tűzte ki, hogy közepes jövedelmű országokban, például Brazíliában is elérhetővé tegye a gyógyszert, ahol ugyan csökkent az AIDS-hez kapcsolódó halálozás, de az új HIV-fertőzések száma ismét emelkedni kezdett.
