Külföld

Mérföldkőhöz értünk a HIV elleni küzdelemben

Ausztrália felszámolta az AIDS-járványt
Németi Róbert felvétele
d
Balaskó Réka

2027-től 120 alacsony jövedelmű országban lesz elérhető a lenacapavir nevű, évente kétszer beadandó HIV-megelőző injekció.

A gyógyszer generikus változatának ára mindössze évi 40 dollár lesz, ami óriási áttörést jelent, hiszen eddig a megelőzés drága és sokak számára elérhetetlen volt. A készítményt a szakemberek egyenesen orvosi mérföldkőnek nevezik, mert képes lehet jelentősen megváltoztatni a világjárvány lefolyását. „Ez valószínűleg az egyik leggyorsabb idő, amiben generikus termékeket tudtunk piacra dobni” – mondta Jessica Burry, az Unitaid stratégiai tisztviselője, hangsúlyozva, hogy a gyors bevezetés kulcsfontosságú lehet a megelőzésben.

Hogyan működik az oltás?

A lenacapavir egy úgynevezett PrEP, vagyis expozíció előtti profilaxis, amely megakadályozza a HIV szaporodását és terjedését a szervezetben. A kezelés az első injekció beadásakor kiegészítő tablettákkal kezdődik, hogy a védelem azonnal fennálljon. Később azonban félévente egyetlen injekció elegendő a folyamatos védelem fenntartásához, így sokkal kényelmesebb, mint a mindennapi gyógyszerszedés. 

Ha nincs a kiegészítő tabletta, heteket kellene várni, mire az injekció teljes védelmet biztosít

 – magyarázta Burry. A Gilead által kifejlesztett készítményt 2024 egyik legnagyobb orvosi áttörésének tartják, és mind felnőttek, mind serdülők számára biztonságos megelőzést kínál.

Kapcsolódó cikkünk
action
Régió

Sugárzásveszély: terméket hív vissza az Action

Anyagi háttér

A lenacapavir ára a gazdag országokban éves szinten eléri a 28 ezer dollárt, vagyis a mostani megállapodás az alacsonyabb jövedelmű régiókban óriási előrelépést jelent. Az Unitaid a Dr. Reddy’s Laboratories-szal, valamint nemzetközi partnerekkel dolgozik azon, hogy a gyártás és a terjesztés zavartalan legyen. 

A szakértők szerint a generikus készítmények piaci megjelenése nemcsak szélesebb körű hozzáférést biztosít, hanem hosszú távon az árak további csökkenését is elősegíti. 

Tudjuk, hogy a generikus gyógyszerek megjelenése versenyhez és az árak csökkenéséhez vezet

 – emelte ki Burry, hozzátéve, hogy a nagy nemzetközi adományozók várhatóan fedezni fogják a kezdeti költségeket.

A jövő kihívásai

A program sikere azonban nemcsak az alacsony árakon múlik. A szakértők szerint elengedhetetlen, hogy a helyi közösségek tudjanak a lehetőségről, tisztában legyenek a kezelés előnyeivel, és hogy a kormányok frissítsék iránymutatásaikat. Szubszaharai Afrikában például már most erős a kereslet, mivel a térségben még mindig magas a fertőzöttség aránya.

Az Unitaid azt is célul tűzte ki, hogy közepes jövedelmű országokban, például Brazíliában is elérhetővé tegye a gyógyszert, ahol ugyan csökkent az AIDS-hez kapcsolódó halálozás, de az új HIV-fertőzések száma ismét emelkedni kezdett.

HIV
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?