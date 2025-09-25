Külföld

Meloni: Reformokra szorul a nemzetközi migrációs politika, mert jelenleg bűnözőket véd

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerint felülvizsgálatra szorulnak a nemzetközi migrációs és menekültügyi szabályok, mert amikor születtek, még nem volt tapasztalható a tömeges embercsempészet és illegális bevándorlás, és a jelenlegi helyzet kezelésére a rendszer nem alkalmas.

A kormányfő erről az ENSZ Közgyűlésének csúcsszintű vitájában felszólalva beszélt New Yorkban szerdán. Úgy vélte, hogy az ENSZ és az Európai Unió jelenlegi szabályozása ahhoz vezet, hogy „az emberi és polgári jogok nevében bűnözőket védenek meg”.

Giorgia Meloni állást foglalt a teljesen nyitott határok ellen, és azt hangoztatta, hogy minden országnak joga van „megvédeni határait és állampolgárait, kiteljesíteni szuverenitását és kezelni a migrációt, hiszen az hatással van a lakóira”.

Az olasz kormányfő arról is beszélt, hogy a globalizáció nem a jó irányba tart, ezért ezen a téren is át kell gondolni a nemzetközi szabályozást. Elhibázottnak tartotta a környezetvédelmi szempontokra hivatkozó gyors ipari leépítést, amely szerinte súlyos gazdasági és társadalmi hatásokkal jár. Úgy vélte, „ideológiai szélsőségek helyett fokozatos reformra van szükség” ezen a területen, megtartva a középpontban az emberiességet.

