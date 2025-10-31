Külföld

Mellszobrot kapott Jókai Mór a Vajdaságban

Jókai Mór

Jókai mellszobra az Erzsébet szigeten (a szerző képarchívuma)

feher
MTI

Mellszobrot állítottak Jókai Mór írónak a vajdasági Pancsován pénteken.

A Vajdaságban ez az egyetlen Jókai-szobor, az író korábban kétszer is kapott emlékművet a Délvidéken, de ezek az évek során megsemmisültek.

Lantos Györgyike Sára szobrászművész alkotása a pancsovai református templom mellett kapott helyet. Az átadón elhangzott, hogy a helyszínt azért választották, mert Jókai Mórhoz kötődik a pancsovai református egyházközség megalakulása. Fremond Árpád, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke rámutatott, hogy a pancsovai a Kárpát-medence legdélebbi református gyülekezete.

Elhangzott továbbá, hogy Jókai Mór szorosan kötődött Pancsovához, a városban szerzett ihletet például Az arany ember megírásához.

Vajdaság
Jókai Mór
