Mellszobrot kapott Jókai Mór a Vajdaságban

A Vajdaságban ez az egyetlen Jókai-szobor, az író korábban kétszer is kapott emlékművet a Délvidéken, de ezek az évek során megsemmisültek.

Lantos Györgyike Sára szobrászművész alkotása a pancsovai református templom mellett kapott helyet. Az átadón elhangzott, hogy a helyszínt azért választották, mert Jókai Mórhoz kötődik a pancsovai református egyházközség megalakulása. Fremond Árpád, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke rámutatott, hogy a pancsovai a Kárpát-medence legdélebbi református gyülekezete.

Elhangzott továbbá, hogy Jókai Mór szorosan kötődött Pancsovához, a városban szerzett ihletet például Az arany ember megírásához.