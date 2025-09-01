Mankóval támadtak rá Andrej Babiš volt cseh miniszterelnökre, miközben a közelgő parlamenti választásokra kampányolt. Kórházba szállították, jelenleg CT-vizsgálaton esik át. Egyelőre nem tudni semmi konkrétat az állapotáról.
Megtámadták Andrej Babiš volt cseh kormányfőt
Megütötte mankójával néhányszor egy résztvevő Andrej Babiš volt kormányfőt, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét hétfőn délután az észak-morvaországi Frydek-Místekhez közeli Dobré településen zajló választási gyűlésen – közölte újságírókkal Aleš Juchelka parlamenti képviselő, aki jelen volt a rendezvényen.
Martin Vodička, az ANO szóvivője később azt mondta, hogy Andrej Babišt a támadó hátulról néhányszor fejbe ütötte.
A morvasziléziai rendőrség szóvivője közölte, hogy az elkövetőt őrizetbe vették, és az ügyet rendbontásként vizsgálják.
„Az elnök a frydek-místeki kórházban van, remélem, minden rendben lesz” – mondta Aleš Juchelka a köztelevíziónak, miután Andrej Babiš az incidens után a kórházban röntgenvizsgálatnak vetette alá magát.
Karel Havlíček, az ANO alelnöke szerint az Andrej Babiš elleni erőszak a kormánypártok agresszív kampányának következménye.
„Bármiféle erőszak elfogadhatatlan” – reagált a történtekre Vít Rakušan belügyminiszter.
Andrej Babiš az ANO mozgalom morvasziléziai listavezetője az október 3-ra és 4-re kiírt képviselőházi választásokon.
A vasárnap nyilvánosságra hozott legújabb országos felmérések szerint a csehországi képviselőházi választásokat az ANO nyerné 32-33 százalékos támogatottsággal, míg a két kormánykoalíciós párt (Polgári Demokratikus Párt és a KDU kereszténydemokrata párt) koalíciója, a Spolu (Együtt) 21 százalékot kapna. A kormánykoalíció harmadik tagja, a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) párt önállóan indul, s támogatottsága jelenleg 11 százalékos.
