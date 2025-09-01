Megtámadták Andrej Babiš volt cseh kormányfőt

Megütötte mankójával néhányszor egy résztvevő Andrej Babiš volt kormányfőt, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét hétfőn délután az észak-morvaországi Frydek-Místekhez közeli Dobré településen zajló választási gyűlésen – közölte újságírókkal Aleš Juchelka parlamenti képviselő, aki jelen volt a rendezvényen.

Martin Vodička, az ANO szóvivője később azt mondta, hogy Andrej Babišt a támadó hátulról néhányszor fejbe ütötte.

A morvasziléziai rendőrség szóvivője közölte, hogy az elkövetőt őrizetbe vették, és az ügyet rendbontásként vizsgálják.

„Az elnök a frydek-místeki kórházban van, remélem, minden rendben lesz” – mondta Aleš Juchelka a köztelevíziónak, miután Andrej Babiš az incidens után a kórházban röntgenvizsgálatnak vetette alá magát.

Karel Havlíček, az ANO alelnöke szerint az Andrej Babiš elleni erőszak a kormánypártok agresszív kampányának következménye.

„Bármiféle erőszak elfogadhatatlan” – reagált a történtekre Vít Rakušan belügyminiszter.

Andrej Babiš az ANO mozgalom morvasziléziai listavezetője az október 3-ra és 4-re kiírt képviselőházi választásokon.

A vasárnap nyilvánosságra hozott legújabb országos felmérések szerint a csehországi képviselőházi választásokat az ANO nyerné 32-33 százalékos támogatottsággal, míg a két kormánykoalíciós párt (Polgári Demokratikus Párt és a KDU kereszténydemokrata párt) koalíciója, a Spolu (Együtt) 21 százalékot kapna. A kormánykoalíció harmadik tagja, a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) párt önállóan indul, s támogatottsága jelenleg 11 százalékos.