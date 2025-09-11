Megtalálták a Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista elleni merénylethez használt fegyvert

Megtalálták a Charlie Kirk konzervatív politikai aktivista elleni merénylethez használt fegyvert – közölte a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) képviselője a Utah Valley Egyetemen tartott sajtótájékoztatón csütörtökön.
Robert Bohls, az FBI-nak a nyomozással megbízott különleges ügynöke a helyi idő szerint reggeli sajtótájékoztatón elmondta, hogy a fegyvert, egy nagy erejű tolózáras puskát egy közeli erdős területen találták meg.
Arról is beszámolt, hogy rendelkeznek felvétellel a gyanúsítottról, akit „egyetemista korúnak” írt le. Közölte, hogy találtak egy cipőt, és azonosítottak tenyér- és alsókarlenyomatot.
Az FBI-illetékes elmondta, hogy mostanra behatárolták a gyanúsított mozgását a támadást követően. Ennek alapján a gyanúsított a merénylet elkövetésére használt háztetőt elhagyva egy lakónegyeden keresztül menekült el.
A hatóságok arra kérték a helyi lakosságot, hogy információkkal segítsék a nyomozást, és amennyiben lehetséges, juttassák el ingatlanjuk térfigyelő kameráinak felvételeit elemzésre.
Donald Trump elnök a szeptember 11-i terrortámadások 24. évfordulóján, a Pentagon előtt mondott beszédét Charlie Kirkről tartott megemlékezéssel kezdte, és bejelentette, hogy posztumusz a legmagasabb elnöki kitüntetést az Elnöki Szabadságérmet (Presidential Medal of Freedom) adományozza a meggyilkolt konzervatív közéleti személyiségnek.
Charlie Kirkre Orem városban, a Utah Valley Egyetemen rendezett hallgatói eseményen lőtt rá a merénylő mintegy 200 méter távolságból helyi idő szerint csütörtökön nem sokkal déli 12 óra után.
A konzervatív aktivista az egyetem központi terén egy nyitott sátor alatt felállított színpadon ült, és az összegyűlt több száz egyetemi hallgatónak beszélt, amikor a lövés eldördült, és a lövedék a nyakán eltalálta.
Magánautóval vitték egy közeli kórházba, életét már nem tudták megmenteni.
A halálhírt Trump elnök jelentette be közösségi oldalán, amivel egy időben azt is közölte, hogy Charlie Kirk emlékére vasárnap estig félárbocra eresztik az amerikai nemzeti zászlót a középületeken.
Charlie Kirk a Turning Point USA (TPUSA) nevű szervezet alapítójaként vált ismertté. Egy társával 2012-ben, 19 évesen hozta létre annak érdekében, hogy amerikai egyetemeken, középiskolákban platformot biztosítsanak a konzervatív elképzelések kifejtésére és megvitatására. Jelenleg mintegy 3100 amerikai oktatási intézményben működik helyi TPUSA-csoport.
