Megőrizte parlamenti többségét a kormánypárt Moldovában a vasárnapi választásokon

A központi választási bizottság éjjel a honlapján közölte, hogy a szavazatok szinte teljes összeszámlálása után a PAS 49,8 százalékot ért el. A második helyen 24,4 százalékkal a Patrióta Választási Blokk (Blocul Electoral Patriotic, BEP) végzett Igor Dodon volt elnök vezetésével.

A PAS és a BEP mellett a 2025-ben alapított „Alternativa” (Blocul electoral „Alternativa”, BEA) 8,0 százalékkal és a Partei Nostru (PN) 6,2 százalékkal, valamint a Romániával való egyesülés céljából létrejött PPDA (Partidul Politic Democrația Acasă — Demokratikus Otthon Párt) 5,6 százalékkal jutott be a 101 tagú parlamentbe.

A PAS 55 helyet szerzett meg a parlamentben, 8-cal kevesebbet, mint 2021-ben. A BEP képviselőinek száma 6-tal 26-ra csökkent. Az Alternativa 8 képviselővel jutott be a parlamentbe, a PN és a PPDA pedig 6–6 helyet szerzett meg.

A választási részvétel 52 százalékos volt, magasabb a 2021-es 48 százaléknál.