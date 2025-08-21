Megöltek egy kéthetes újszülöttet

Eltűnt szerdán egy kéthetes kisfiú, akinek csak a holttestét találták meg Nagydorog határában, egy kukoricás melletti földúton a rendőrök a kutatómentőkkel közös keresésük során. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta – írta közleményében a police.hu.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.

(24.hu)