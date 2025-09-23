Megnyitja Lengyelország a fehérorosz-orosz hadgyakorlat miatt lezárt határátkelőket

A határátkelőket csütörtökre virradó éjjel nyitják meg a kormányfő bejelentése szerint.

Donald Tusk felidézte: a szeptember 12-e óta érvényes határzárt a lengyel kormány az aznap kezdődő Zapad-25 hadgyakorlat miatt rendelte el, valamint annak kapcsán, hogy Lengyelország szomszédságában „megnőtt a fenyegetettség, valamint a politikai és tényleges instabilitás”.

A hadgyakorlat befejezése után megszűntek az intézkedés „közvetlen kiváltó okai” – szögezte le Tusk, hozzátéve: „a feszültség növekedése, illetve valamely szomszédos ország agresszív magatartása esetén” a határzár megújítható.

A varsói belügyi tárca múlt kedden bejelentette: a Zapad-25 hadgyakorlat aznapra bejelentett befejezése után Lengyelország továbbra is zárva tartja a lengyel-fehérorosz határátkelőket, és a forgalmat csak akkor állítják vissza, ha a határ „teljesen biztonságos” lesz.

Mostani nyilatkozatában Tusk azzal is indokolta a határátkelők megnyitását, hogy a kormány figyelembe vette a lengyel közúti fuvarozók, valamint a lengyel állami vasutak teherszállítási leányvállalata, a PKP Cargo gazdasági érdekeit.

A RadioWnet konzervatív csatorna kedd reggel jelentette: a határzár miatt mintegy 1500 kamion rekedt a határ fehérorosz oldalán, ezek 98 százaléka lengyel. Jan Sokól, a fuvarozók egyik képviselője a rádiónak elmondta: a több napja tartó határon túli parkolás jelentős költségekkel jár, és félő, hogy a határzár folytatása esetén a fehérorosz hatóságok el is kobozzák a lengyel kamionokat.

Kedd délelőtt a lengyel fuvarozók képviselői a Telewizja wPolsce24 konzervatív hírtévében bejelentették: amennyiben a kormány 12 órán belül nem dönt a határátkelők megnyitásáról, szerdán útblokádot szerveznek a varsói parlament előtt.

Lengyelország már az előző években jelentősen korlátozta a forgalmat a lengyel-fehérorosz határátkelőkön, szeptember 12-én pedig határozatlan időre zárta le az akkor még nyitva maradt két közúti és három vasúti átkelőt. A kormányfő bejelentése szerint Marcin Kierwinski belügyminiszter még kedden közzéteszi a határtákelők megnyitásáról szóló rendelkezést.