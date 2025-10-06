Külföld

Megkezdődött Litvánia eddigi legnagyobb NATO-hadgyakorlata

NATO k
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Megkezdődött hétfőn Litvánia eddigi legnagyobb nemzetközi hadgyakorlata, a Vyčio skliautas 2025 (Vasfarkas) fedőnevű művelet során az ország védelmi és válságkezelési képességeit tesztelik – közölte a vilniusi kormány.

Az október 18-ig tartó, két szakaszban tartott hadgyakorlaton, amelyet éves rendszerességgel megrendeznek, Litvánia mellett hét NATO-országból – Belgium, Németország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Csehország és Horvátország – mintegy 3 ezer katona vesz részt. Jelen van mintegy 650 egységnyi haditechnika, közte páncélosok, gyalogsági harcjárművek, önjáró tüzérségi eszközök, páncélozott tüzérségi eszközök és páncélozott gyalogsági szállító járművek.

Egyebek mellett azt fogják felmérni, hogy Litvánia hogyan reagálna légiriadókra, mennyire hatékonyan lenne képes észlelni és semlegesíteni esetleges légi fenyegetéseket, és hogyan tudná összehangolni a biztonsági erők különböző részlegeinek munkáját – derül ki a közlésből. A riasztási rendszereket is tesztelik, beleértve a szirénákat és a mobiltelefonokra kiküldött, illetve a médiában közzétett értesítéseket. A biztonsági vészhelyzetet szimuláló gyakorlatokon részt vesznek kórházak és nagyobb élelmiszeráruház-láncok is.

NATO
Vyčio skliautas 2025
Litvánia
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?