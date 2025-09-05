Megkéseltek egy tanárt egy németországi iskolában

Biztonsági források szerint a feltételezett elkövető az iskola egyik tanulója. A helyi tűzoltóság szóvivője azt mondta, a tanárt kórházba vitték, sebesülése nem életveszélyes.

A hatóságok további részleteket egyelőre nem közöltek, Pascal Pettinato, az esseni rendőrkapitányság szóvivője pedig a sajtónak mindössze annyit mondott, egyelőre nem tudni, a gyanúsított célzottan intézett-e támadást a tanár ellen.