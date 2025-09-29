Meghalt az a francia diák, aki késsel támadt tanárára, majd szándékosan megsebezte magát

Az elkövető elmenekült a helyszínről és megpróbált elbújni, de amikor a rendőrök megpróbálták előállítani, késével torkon szúrta magát.

A fiú szerda reggel 8 órakor támadta meg a tanárnőt egy osztályterem ajtajában. A tanárnő az arcán megsebesült, kórházba szállították, nem volt életveszélyben – közölte Clarisse Taron, Strasbourg köztársasági ügyésze néhány órával a támadás után. Azt is elmondta: az elkövető torkon szúrta magát a tettét követően, amikor éppen letartóztatták volna. A tinédzsert helikopterrel kórházba szállították, ahol megműtötték.

A fegyverek és a nácizmus eszméje iránt érdeklődő 14 éves fiúnak nem volt korábban dolga a rendőrséggel, és az iskolában sem volt ismert erőszakos cselekményekről. Miután megtámadta a tanárnőjét, biciklivel menekült el, másokat nem bántott. Amikor a rendőrök utolérték, akkor szúrta meg magát. „Nem mutatott fenyegető magatartást a csendőrökkel szemben” – mondta Gwendal Durand, az illetékes csendőrség részéről.

A fogyatékossággal élő tinédzsert csecsemőkorában nevelőcsaládnál helyezték el, ahol erőszak áldozata volt. A nevelőcsalád tagjait emiatt 2024-ben elítélték, azóta a fiú nevelőotthonban élt – mondta az ügyész.

Élisabeth Borne oktatási miniszter pedig arról számolt be, hogy a fiú ellen fegyelmi eljárás indult a középiskolában, és ideiglenesen ki is zárták, mert "Hitler és a fegyverek iránt érdeklődött", a füzeteibe pedig náci horogkereszteket rajzolt.