Külföld

Meghalt az a francia diák, aki késsel támadt tanárára, majd szándékosan megsebezte magát

francia rendőrség
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Belehalt sebeibe az a 14 éves fiú, aki öt nappal ezelőtt késsel megsebesített az arcán egy 66 éves zenetanárnőt a kelet-franciaországi Strasbourghoz közeli Benfeld egyik középiskolájában, majd szándékosan megsebezte magát – az erről szóló hétfői információkat megerősítette Clarisse Taron ügyész.

Az elkövető elmenekült a helyszínről és megpróbált elbújni, de amikor a rendőrök megpróbálták előállítani, késével torkon szúrta magát.

A fiú szerda reggel 8 órakor támadta meg a tanárnőt egy osztályterem ajtajában. A tanárnő az arcán megsebesült, kórházba szállították, nem volt életveszélyben – közölte Clarisse Taron, Strasbourg köztársasági ügyésze néhány órával a támadás után. Azt is elmondta: az elkövető torkon szúrta magát a tettét követően, amikor éppen letartóztatták volna. A tinédzsert helikopterrel kórházba szállították, ahol megműtötték.

A fegyverek és a nácizmus eszméje iránt érdeklődő 14 éves fiúnak nem volt korábban dolga a rendőrséggel, és az iskolában sem volt ismert erőszakos cselekményekről. Miután megtámadta a tanárnőjét, biciklivel menekült el, másokat nem bántott. Amikor a rendőrök utolérték, akkor szúrta meg magát. „Nem mutatott fenyegető magatartást a csendőrökkel szemben” – mondta Gwendal Durand, az illetékes csendőrség részéről.

A fogyatékossággal élő tinédzsert csecsemőkorában nevelőcsaládnál helyezték el, ahol erőszak áldozata volt. A nevelőcsalád tagjait emiatt 2024-ben elítélték, azóta a fiú nevelőotthonban élt – mondta az ügyész.

Élisabeth Borne oktatási miniszter pedig arról számolt be, hogy a fiú ellen fegyelmi eljárás indult a középiskolában, és ideiglenesen ki is zárták, mert "Hitler és a fegyverek iránt érdeklődött", a füzeteibe pedig náci horogkereszteket rajzolt.

Franciaország
késelés
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?