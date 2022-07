Megdőlt a napi hidegrekord Magyarországon

A bejegyzés szerint miközben az elmúlt napokban egy újabb várható erőteljes melegedés „szolgáltatja a beszédtémát”, az előzetes adatok alapján vasárnap új napi minimumhőmérsékleti rekord született.

Az egyik északi völgyben fekvő állomás ugyan egytized fokkal, de alulmúlta a 2017-ben ugyanott mért 5,5 Celsius-fokos rekordot. Így az új július 17-ei hidegrekord 5,4 fok, amit a Nógrád megyei Zabaron regisztráltak.

Kitértek arra is, hogy a július 17-ei rekord (az eddigi és az új is) jóval magasabb a környező napok legalacsonyabb értékeihez képest. Így bár hétfő reggel is előfordulhatnak 5-6 fokos minimumok a hidegre érzékeny helyeken, a napi hidegrekord – az 1989-ben Szokolyán mért 3,9 fok – „nem igazán forog veszélyben”.

Az előrejelzés szerint a jövő héten melegszik az idő. Hajnalban egyre inkább 10-20 fok körüli minimumok várhatók, míg a maximumok többfelé 35 fok felett várhatók.