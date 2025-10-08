Megállították és egy izraeli kikötőbe szállították az újabb gázai blokádtörő flottilla aktivistáit

„Újabb sikertelen kísérlet történt a jogszerű tengeri blokád áttörésére és a harci övezetbe való belépésre. A hajókat és az utasokat egy izraeli kikötőbe szállították. Minden utas biztonságban van és jó egészségnek örvend. Az utasokat várhatóan hamarosan kiutasítják” – közölte az X közösségi csatornán működő fiókjában a külügyi tárca.

A flottilla körülbelül két héttel ezelőtt indult útnak Olaszországból.

A „Szabadság flottilla koalíció” kilenc hajónak egyikén, a Conscience (Lelkiismeret) nevűn a koalíció mintegy száz aktivistája utazott. Képviselőik szerda reggel azt közölték, hogy „hajónkat jelenleg egy izraeli katonai helikopter támadja, miközben illegálisan eltérítik és elfogják a nyolc vitorlást”. Az aktivisták által közzétett felvételen látható, ahogy az izraeli haditengerészet erői beszállnak a hajókba.

Egy héttel ezelőtt több mint negyven hajóból álló hajóraj kísérelt meg a Gázai övezetbe juttatni szimbolikus mennyiségű segélyt. Az izraeli haditengerészet a múlt héten elfogott negyvenkét, ehhez a – Globális Sumud Flottillának nevezett – csoporthoz tartozó vízi járművet. Izrael később kitoloncolta a fedélzeten utazó négyszázhetvenkilenc aktivista nagy részét.