Külföld

Megállították és egy izraeli kikötőbe szállították az újabb gázai blokádtörő flottilla aktivistáit

izraeli-palesztin konfliktus
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Elfogták és egy izraeli kikötőbe szállították a palesztinok lakta Gázai övezet tengeri blokádjának áttörésére kísérletet tevő újabb flottilla hajóit és utasait – jelentette be az izraeli külügyminisztérium szerda reggel.

„Újabb sikertelen kísérlet történt a jogszerű tengeri blokád áttörésére és a harci övezetbe való belépésre. A hajókat és az utasokat egy izraeli kikötőbe szállították. Minden utas biztonságban van és jó egészségnek örvend. Az utasokat várhatóan hamarosan kiutasítják” – közölte az X közösségi csatornán működő fiókjában a külügyi tárca.

A flottilla körülbelül két héttel ezelőtt indult útnak Olaszországból.

A „Szabadság flottilla koalíció” kilenc hajónak egyikén, a Conscience (Lelkiismeret) nevűn a koalíció mintegy száz aktivistája utazott. Képviselőik szerda reggel azt közölték, hogy „hajónkat jelenleg egy izraeli katonai helikopter támadja, miközben illegálisan eltérítik és elfogják a nyolc vitorlást”. Az aktivisták által közzétett felvételen látható, ahogy az izraeli haditengerészet erői beszállnak a hajókba.

Egy héttel ezelőtt több mint negyven hajóból álló hajóraj kísérelt meg a Gázai övezetbe juttatni szimbolikus mennyiségű segélyt. Az izraeli haditengerészet a múlt héten elfogott negyvenkét, ehhez a – Globális Sumud Flottillának nevezett – csoporthoz tartozó vízi járművet. Izrael később kitoloncolta a fedélzeten utazó négyszázhetvenkilenc aktivista nagy részét.

Hamász
Izrael
izraeli-palesztin konfliktus
Hezbollah
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?