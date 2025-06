Medián: A Tisza 15 százalékpontos előnnyel vezet a Fidesz előtt a biztos szavazók körében

A június elején, országos, reprezentatív mintán végzett felmérés szerint a Tisza Párt legerősebb bázisa a 40 év alatti korosztály, ahol a párt támogatottsága eléri az 58 százalékot. A 40–49 évesek körében is vezetnek, míg az 50 év felettiek körében továbbra is a Fidesz az erősebb, bár náluk is enyhe visszaesés tapasztalható.

A pártpreferenciák erősen összefüggnek az iskolai végzettséggel: az érettségizettek és diplomások körében a Tisza Párt támogatottsága közel 50 százalékos, míg a legfeljebb nyolc általánost végzettek körében a Fidesz támogatottsága dominál. Területi bontásban a nagyvárosokban erősebb a Tisza Párt, míg a kistelepüléseken a Fidesz minimális előnnyel bír.

A közvélemény-kutatás arra is rákérdezett, hogy a választók mit tartanának kívánatosnak egy következő választás után: 62 százalék kormányváltást szeretne, 32 százalék a jelenlegi vezetés maradását támogatná. A kormányváltást pártolók aránya az elmúlt évben folyamatosan emelkedett.

A Tisza Párt növekvő támogatottságát más kutatások is megerősítik. Az IDEA május végi mérése még 7 százalékpontos előnyt mutatott a pártnak, a Medián friss adatai ezt jóval felülmúlják.

Magyar Péter a kutatás eredményére reagálva úgy fogalmazott: