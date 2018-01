Másfél évig húzódhat a menekültkvótaper

Luxembourg | A per mintegy másfél évig húzódhat, és az ítélet is felemás lehet.

Az Európai Bizottság (EB) a menedékkérők áthelyezéséről szóló uniós előírások megsértése miatt kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország, Lengyelország és Csehország ellen, az ügyek már az Európai Bíróság előtt vannak, tájékoztatta lapunkat Lehóczki Balázs, a bíróság sajtóreferense.

A három tagállam a 2015-ben hozott európai tanácsi rendeletet nem tartotta be, amely összesen 120 ezer, már az unió területére érkezett menekült áthelyezéséről szólt, Magyarországnak 1294 menekültet kellene befogadnia.

Tavaly nyáron a bíróság a Szlovákia és Magyarország által kezdeményezett perben már kimondta, hogy a kötelező kvótákról szóló döntések összhangban vannak az uniós alapelvekkel, tehát be kell őket tartani. Most az EB nyújtott be keresetet, mivel úgy véli, hogy három ország nem tartotta be ezeket. „A három ország írásban válaszolhat a bizottság keresetére – magyarázta lapunknak az eljárás menetét Lehóczki. – Ezt követi majd a tárgyalás, amelyre várhatóan ősszel kerül sor.”

Ezután 4–6 hónapig kell várni a döntésre, vagyis mintegy másfél évet vesz igénybe az egész folyamat.

Ha a bíróság elmarasztalja a három tagállamot, csak azt fogja kimondani, hogy nem tartották be a tanácsi határozatot. „Ha a bíróság ítéletét nem hajtják végre, akkor az EB újabb eljárást indíthat, amelyben pénzbírság kiszabását kéri, viszont kérdéses, hogy a bíróság ítéletét hogyan lehet végrehajtani, mivel a tanács egyes határozatainak érvénye már szeptemberben lejárt – magyarázta Lehóczki. – Nem tudni, hogy másfél év múlva ezek az országok egyáltalán végre tudják-e hajtani a határozatot.”