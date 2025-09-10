Mark Rutte: a NATO légvédelme sikeresen reagált a lengyelországi orosz dróntámadásra

„Légvédelmi rendszereink működésbe léptek, és a lengyel F–16-osok, a holland F–35-ösök, az olasz AWACS-gépek, a német Patriotok, valamint a NATO tanker- és szállítókapacitás közös fellépésének köszönhetően megvédtük a szövetség területét” – hangsúlyozta sajtónyilatkozatában.

A főtitkár közölte: a lengyel kormány kérésére a NATO szerda reggel tanácskozást tartott az észak-atlanti 4. cikke alapján, amely a közös konzultációs mechanizmust biztosítja. A tagállamok szolidaritásukat fejezték ki Varsónak, és elítélték Oroszország felelőtlen magatartását – tette hozzá.

Rutte kiemelte, hogy a teljes vizsgálat még folyamatban van, de az eddigi jelek szerint az eset nem tekinthető elszigeteltnek. „A szövetség eltökélt abban, hogy megvédje területének minden egyes négyzetcentiméterét. Légvédelmünk folyamatos készenlétben van” – mondta.

Véleménye szerint a történtek rámutatnak a védelmi kiadások növelésének, a fegyvergyártás felgyorsításának és Ukrajna további támogatásának fontosságára. „Oroszország veszélyes agressziós háborút folytat Ukrajna ellen, amelynek során szándékosan civileket és polgári infrastruktúrát támad” – fogalmazott.

Újságírói kérdésre válaszolva Rutte leszögezte: egyelőre nem világos, hogy a drónincidens szándékos támadás, provokáció vagy hiba volt-e. „Bármi is volt a cél, az teljesen felelőtlen és rendkívül veszélyes. Üzenetem Putyinnak világos: állítsa le a háborút, hagyjon fel a civilek elleni támadásokkal, és ne sértse meg többé a szövetség légterét” – mondta.

Hozzátette: a keddi események egyben bizonyítják, hogy a NATO képes megvédeni minden tagország légterét.