Külföld

Mark Rutte: a NATO légvédelme sikeresen reagált a lengyelországi orosz dróntámadásra

Mark Rutte
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

A NATO légvédelmi erői sikeresen reagáltak, miután számos orosz drón sértette meg Lengyelország légterét kedd éjjel – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár szerdán Brüsszelben.

„Légvédelmi rendszereink működésbe léptek, és a lengyel F–16-osok, a holland F–35-ösök, az olasz AWACS-gépek, a német Patriotok, valamint a NATO tanker- és szállítókapacitás közös fellépésének köszönhetően megvédtük a szövetség területét” – hangsúlyozta sajtónyilatkozatában.

A főtitkár közölte: a lengyel kormány kérésére a NATO szerda reggel tanácskozást tartott az észak-atlanti 4. cikke alapján, amely a közös konzultációs mechanizmust biztosítja. A tagállamok szolidaritásukat fejezték ki Varsónak, és elítélték Oroszország felelőtlen magatartását – tette hozzá.

Rutte kiemelte, hogy a teljes vizsgálat még folyamatban van, de az eddigi jelek szerint az eset nem tekinthető elszigeteltnek. „A szövetség eltökélt abban, hogy megvédje területének minden egyes négyzetcentiméterét. Légvédelmünk folyamatos készenlétben van” – mondta.

Véleménye szerint a történtek rámutatnak a védelmi kiadások növelésének, a fegyvergyártás felgyorsításának és Ukrajna további támogatásának fontosságára. „Oroszország veszélyes agressziós háborút folytat Ukrajna ellen, amelynek során szándékosan civileket és polgári infrastruktúrát támad” – fogalmazott.

Újságírói kérdésre válaszolva Rutte leszögezte: egyelőre nem világos, hogy a drónincidens szándékos támadás, provokáció vagy hiba volt-e. „Bármi is volt a cél, az teljesen felelőtlen és rendkívül veszélyes. Üzenetem Putyinnak világos: állítsa le a háborút, hagyjon fel a civilek elleni támadásokkal, és ne sértse meg többé a szövetség légterét” – mondta.

Hozzátette: a keddi események egyben bizonyítják, hogy a NATO képes megvédeni minden tagország légterét.

NATO
Mark Rutte
orosz-ukrán konfliktus
Oroszország
Ukrajna
Volodimir Zelenszkij
Vlagyimir Putyin
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?