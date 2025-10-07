Külföld

Marco Rubio: Az Egyesült Államok továbbra is megingathatatlanul támogatja Izraelt

rubio k
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Az Egyesült Államok továbbra is megingathatatlanul támogatja Izrael jogát a létezéshez és az önvédelemhez állampolgárai biztonságának garantálása érdekében – hangsúlyozta Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Hamász által végrehajtott terrortámadás második évfordulóján kiadott közleményében kedden.

A külügyminiszter felhívta a figyelmet arra, hogy a 2023. október 7-én elkövetett támadás, amelyben a Hamász több mint 1200 embert gyilkolt meg – köztük 46 amerikait – Izrael történetének legvéresebb terrortámadása.

„Amikor az Egyesült Államok megemlékezik erről a tragikus évfordulóról, megerősíti azt az elhatározását is, hogy meggátolja ilyen gonoszság újbóli megtörténtét” – írta Marco Rubio.

A külügyminiszter egyben rámutatott, hogy az Egyesült Államok vezető szerepet tölt be abban a folyamatban, amely biztosíthatja a még Hamász kezében lévő túszok kiadását, a Hamász gázai uralmának lezárását, és egy olyan tartós békét, amely nem csak Izrael biztonságát jelenti, de a szélesebb régió békéjét is elhozhatja.

Egyben arra is rámutatott, hogy 2023. október 7. óta a zsidó közösségek világszerte egyre növekvő antiszemita fenyegetésekkel szembesülnek, és hangsúlyozta, hogy az antiszemitizmussal kapcsolatban nem lehet alku. „Továbbra is elítélünk minden terrorizmust és antiszemitizmust Izrael ellen” – olvasható a külügyminiszter közleményében.

USA
izraeli-palesztin konfliktus
Marco Rubio
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?