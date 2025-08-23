Külföld

Már négy tűzoltó vesztette életét a portugáliai erdőtüzek oltása közben

Portugália erdőtűz
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Már négy tűzoltó vesztette életét Portugáliában a hetek óta tomboló erdőtüzek oltása közben – jelentette szombaton az RTP portugál televízió.

A negyedik áldozat kedden szenvedett súlyos égési sérüléseket a kelet-portugáliai Sabugal település közelében, és szombaton meghalt a kórházban.

Jelenleg mintegy 1400 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén az országban. A közép-portugáliai Arganil városnál küszködnek az oltással, más helyeken már sikerült ellenőrzés alá vonni vagy eloltani a lángokat.

A szomszédos Spanyolországban valamivel könnyebbé vált az erdőtüzek elleni küzdelem, enyhült a kánikula, és egyes területeken eső is esett. Virginia Barcones, a spanyol polgári védelmi hatóság vezetője elmondta: országszerte még 16 helyen ég erdőtűz, de már biztató a helyzet. Kedd óta német tűzoltók is segítik az oltást Spanyolországban.

Az Európai Erdőtűz-információs Rendszer (EFFIS) szombaton közzétett előzetes becslései szerint több mint négyezer négyzetkilométernyi terület égett le Spanyolországban az év eleje óta, ami több, mint amennyit valaha egy teljes évre vonatkozóan feljegyeztek.

Portugáliában pedig már csaknem 2800 négyzetkilométeren pusztított idén erdőtűz – közölte az EFFIS.

Portugália
erdőtűz
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?