Már halálos áldozatai is vannak a Melissa trópusi viharnak a karibi térségben

Haitin három, a Dominikai Köztársaságban pedig egy halálos áldozata van a karibi szigetvilágra heves esőzések közepette lecsapó Melissa trópusi viharnak; meteorológiai szolgáltatók további esőkre figyelmeztettek szombaton.

Alex DaSilva, az Accuweather meteorológiai szolgáltató egyik munkatársa hangsúlyozta, a Melissa több millió embert sodorhat veszélybe a térségben.

A haiti katasztrófavédelem helyi idő szerint pénteken azt közölte, két ember halálát földcsuszamlás okozta, egyet pedig egy lezuhanó faág ütött agyon, és tíz sérült is van.

A héten több ENSZ-ügynökség is bejelentette, hogy összesen körülbelül négymillió dollárral (1,3 milliárd forint) segítik Haiti védekezését a vihar ellen.

A Dominikai Köztársaságban a Melissa csaknem 200 lakóházat rongált meg, és több mint félmillió háztartás maradt víz nélkül. Az ország több pontjáról kisebb földcsuszamlásokat is jelentettek, több autóutat eltorlaszoltak a lezuhanó faágak, 12 település pedig teljesen megközelíthetetlenné vált.

Andrew Holness, a szintén a térségben található Jamaica miniszterelnöke kiemelte, hogy a vihar lassú mozgása logisztikai kihívásokat jelent hazája katasztrófavédelmének. „Jamaica veszélyben van” – szögezte le.

Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) mindeközben arra figyelmeztetett, hogy a Melissa a következő 48 órában hurrikánná nőhet Jamaica, illetve Haiti délnyugati része fölött.

