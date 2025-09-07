Magyar Péter Kötcsén: Ki kell mondanunk, hogy vége az elmúlt 20 évnek

A Tisza párt elnöke 12 óra után pár perccel kezdte meg beszédét Kötcsén. Kijelentette, 2026 nemcsak egy egyszerű választási év lesz, hanem a Működő Magyarország megszületésének éve is. „Soha nem látott hazugságokat fognak ránk zúdítani” – fogalmazott, hozzátéve, a Fidesz mindent be fog majd vetni a pártja lejáratására, de a választást akkor is meg fogják nyerni.

„Képzeljétek el azt a pillanatot, amikor a választás másnapján felébredünk, és fellélegzik az ország”

– jelentette ki, majd megjegyezte, nem elég legyőzni a hatalmat, utána jön az igazi kihívás: egy működő, emberséges Magyarországot építeni.

A Működő Magyarország koncepciója

Magyar elképzelése szerint ez négy pillére épül majd.