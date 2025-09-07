Magyar Péter
Magyar Péter Kötcsén: Ki kell mondanunk, hogy vége az elmúlt 20 évnek
Magyar Péter szerint végleg le kell zárni a Gyurcsány–Orbán korszakot, és ideje új fejezetet indítani az ország történetében, amelynek neve „Működő Magyarország”.
A Tisza párt elnöke 12 óra után pár perccel kezdte meg beszédét Kötcsén. Kijelentette, 2026 nemcsak egy egyszerű választási év lesz, hanem a Működő Magyarország megszületésének éve is. „Soha nem látott hazugságokat fognak ránk zúdítani” – fogalmazott, hozzátéve, a Fidesz mindent be fog majd vetni a pártja lejáratására, de a választást akkor is meg fogják nyerni.
„Képzeljétek el azt a pillanatot, amikor a választás másnapján felébredünk, és fellélegzik az ország”
– jelentette ki, majd megjegyezte, nem elég legyőzni a hatalmat, utána jön az igazi kihívás: egy működő, emberséges Magyarországot építeni.
A Működő Magyarország koncepciója
Magyar elképzelése szerint ez négy pillére épül majd.
- Az első pillért a „gazdag és sikeres ország” jelenti, amelyben a nyugdíj tisztességes megélhetést jelent, a környezetszennyező gyárak helyett pedig az innovációs központok biztosítanak a magyar dolgozóknak versenyképes munkabért.
- A második pillér a „békés és rendezett ország”, melynek értelmében Magyarország újra hiteles tagjává válik az Európai Uniónak és a NATO-nak, a magyar miniszterelnök pedig nem fog „diktátorokhoz dörgölőzni”. Emellett az igazságszolgáltatás „politikamentesítését” is ígérte.
- A harmadik pillér a „tiszta és haladó ország”, amelyben a környezetet nem rombolják, hanem óvják. A tisztaság azonban átvitt értelemben is értendő: Magyar szerint a választási győzelem után felszámolják a propagandagépezetet, illetve biztosítják a közmédia függetlenségét.
- A negyedik pillér a „szabad és boldog ország”, ahol az egészégügy, a szociális rendszer és az oktatás megfelelően működik, és minden magyar otthon érezheti magát, határon innen és túl.
Elszámoltatás nélkül nem megy
Magyar szerint a Gyurcsány–Orbán korszak csakis úgy zárható le, ha mindenkit elszámoltatnak a múltban elkövetett csalásokért. Erre a célra külön államigazgatási szervet is létrehoznának, Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal néven.
A Tisza párt elnöke emellett adócsökkentést is ígért. Elmondása alapján az Orbán-kormány az elmúlt években mintegy 60 adónemet vezetett be vagy emelt meg.
„A Tisza az adócsökkentések kormánya lesz”
– jelentette ki.
Konkrétan azt ígérte, hogy a legalacsonyabb bérért dolgozók legfeljebb 9 százalékos személyi jövedelemadóra számíthatnak, de legmagasabb adókulcs is legfeljebb 15 százalék lesz. Továbbá megígérte, hogy a vényköteles gyógyszerek áfáját 0 százalékra, a tűzifáét pedig 27 százalékról 5-re csökkentik.
Szimbolikus helyszín
A Tisza párt elnöke reggel 7-kor gyalog indult el Balatonőszödről Kötcsére. A helyszínválasztás szimbolikus jelentőséggel bír: 2006-ban szivárgott ki az úgynevezett őszödi beszéd, amely az akkori Gyurcsány-kormány legnagyobb botránya lett, Kötcsén pedig a Fidesz minden évben találkozót tart.
A kötcsei piknik az utóbbi években zártkörű rendezvény volt, ám idén változtattak a felálláson, az egész eseményt élőben közvetítik majd, délután pedig Orbán Viktor magyar miniszterelnök is beszédet mond.
Magyar Péter a beszéde előtt a párt két új arcát is bemutatta. Az egyikük Forsthoffer Ágnes, aki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetője volt, mostantól azonban a Tisza párt harmadik alelnöke és egyben turisztikai szakfelelőse lesz. A másik pedig Kármán András, a második Orbán-kormány volt államtitkára.
