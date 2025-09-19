Macron védelmébe vette a palesztin állam tervezett elismerését

A francia államfő úgy vélte, hogy ez lenne „a legjobb módja a Hamász (palesztin terrorszervezet) elszigetelésének”, s újfent határozottan elítélte a Gázai övezetben indított offenzívát, amely szerinte „teljességgel tönkreteszi Izrael hitelességét”.

„Egy palesztin állam elismerése egyszerűen csak annyit jelent, hogy a palesztin nép jogos kilátásáról és arról beszélünk, amit ma elszenved, annak semmi köze sincsen a Hamászhoz” – hangoztatta Macron.

A francia elnök védelmébe vette a tervét, amelyet a hétfői ENSZ-beli hivatalos elismeréssel kapcsolatosan dolgoztak ki. Úgy vélte, hogy „észszerű” eljárásról van szó, amelynek célja, hogy „újabb magatartásformákat és elkötelezettségeket indítsanak be”. Az ENSZ-közgyűlés nagy többséggel már elfogadta ezt a tervet, amely kizárja a Hamász bármilyen részvételét a jövőbeli kormányzatban.

„A palesztin állam elismerése tehát a legjobb módja a Hamász elszigetelésének” – érvelt Macron, mondván, hogy a palesztin szélsőségesek nem akarnak kétállami megoldást, mert Izrael megsemmisítésére törnek.

Macron szerint az idő sürget, egyebek mellett a megszállva tartott Ciszjordánia bekebelezésével kapcsolatos fenyegetések miatt. „Ez az utolsó alkalom, hogy felajánljuk a kétállami megoldást, mielőtt még az teljesen lehetetlenné válik” – mondta.

A televízió kérdésére a francia elnök elismerte, hogy javasolta: a jövő heti ENSZ-közgyűlési ülésszak előtt Izraelbe utazik, hogy kifejtse az álláspontját, mielőtt még az izraeli hatóságok elutasították az utazását. Gideon Szaar izraeli külügyminiszter szeptember elején közölte: Macron csak akkor utazhat Izraelbe, ha visszavonja a palesztin állam elismerésével kapcsolatos döntését. Marcon hozzátette, hogy továbbra is „együtt akar dolgozni” Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, akit tisztel.

A francia elnök ugyanakkor úgy vélte, Izrael épp most teszi tönkre teljesen az imázsát és a hitelességét a nemzetközi közvélemény szemében a gázai civil áldozatokkal.

Izrael egyedülálló biztonsági eredményeket ért el, de „az effajta műveletek folytatása Gázában teljesen kontraproduktív, és – meg kell mondanom – kudarc” – jelentette ki.

Macron szerint „az ördögi kör megtörése”, érdekében „el kell pusztítani, fel kell számolni a Hamász”, de a katonai megközelítés nem elegendő.

Emmanuel Macron az interjúban meglebegtette az Izrael elleni gazdasági szankciók lehetőségét, ha a gázai offenzíva újabb szakasza folytatódik.