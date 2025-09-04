Macron: 26 ország lenne hajlandó békefenntartókat küldeni Ukrajnába

Közlése szerint ezek az országok csapatokat küldenének Ukrajnába; szárazföldi, légi vagy tengeri jelenlétükkel segítenének garantálni a fegyvernyugvást. Hozzátette, további országok is fontolgatják, hogy részt vesznek.

„Ez a haderő nem törekszik háborút indítani Oroszország ellen, hanem a béke biztosítását és egyértelmű stratégiai jelzés küldését szolgálja” – hangoztatta Macron. „Egy fegyverszünet keretében alkalmazzák majd, nem a frontvonalon, hanem a jelenleg meghatározásra kerülő területeken, de célja megakadályozni minden újabb, illetve nagyobb agressziót, egyértelműen bevonva a 26 államot Ukrajna tartós biztonságába” – húzta alá.

Macron szerint az Egyesült Államok világossá tette, hogy készt szerepet vállalni az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákban, de még komolyabb tervezési munkára van szükség ennek véglegesítésére.

„Már többször is elmondták, többek között (Donald) Trump (amerikai) elnök is nyilvánosan” – hangsúlyozta Macron.

Megerősítette, hogy a párizsi találkozó végén telefonon beszéltek Trumppal is. „A beszélgetés összegzése egyszerű: a következő napokban véglegesítjük az Egyesült Államok támogatását és ezeket a biztonsági garanciákat. Az Egyesült Államok, mint mondtam, a folyamat minden szakaszában részt vett” – nyilatkozott a francia elnök.

Hozzátette: haladéktalanul megkezdik a politikai és jogi munkát ezeknek a biztonsági garanciáknak a megvalósítása érdekében.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Párizsban arról tett említést, hogy Kijevnek és szövetségeseinek van egy általános elképzelésük a biztonsági garanciákat illetően. Ő is megerősítette, hogy jelenleg „több mint két tucat ország mérlegeli”, hogy pontosan milyen szerepet kíván játszani a folyamatban.

„Tudatában vagyunk, hogy minek kell lennie a valódi biztonsági garanciák alapjának. Összeállt már egy alapvető keretrendszer” – mondta az ukrán vezető Macronnal közös sajtótájékoztatóján.

Hozzátette, hogy minden résztvevővel dokumentumokat készítenek, amelyekben meghatározzák elkötelezettségük jellegét.

Zelenszkij kijelentette: még nem hozzák nyilvánosságra a szárazföldön, tengeren vagy levegőben járőröző erőkhöz esetlegesen csatlakozó külföldi katonák számát.

„A biztonsági garanciák között, amelyeket látunk, az európai uniós tagság is gazdasági, politikai és geopolitikai biztonsági garancia lenne” – húzta alá. Mint mondta, ez a megbeszéléseken „külön kezelt kérdés”.

Alexander Stubb finn államfő arról tett említést, hogy Trump a telefonbeszélgetés során felvetette: az Egyesült Államok és Kijev európai szövetségesei működjenek közre az Oroszország elleni további szankciókat illetően, illetve vitassák meg a gáz- és olajágazatot érintő büntetőintézkedéseket is.

„Trump megközelítése az volt, hogy együtt kell cselekednünk a szankciós politikában, és most különösen olyan módszereket kell keresnünk, amelyeknek köszönhetően gazdasági eszközökkel megállíthatjuk Oroszország háborús gépezetét” – mondta Stubb a finn sajtónak nyilatkozva a párizsi tanácskozást követően.

„Ebben az esetben két célpont van, nevezetesen az olaj és a gáz. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Trump elnök közeli tanácsadói a következő 24 órában megvitatják ezt a kérdést” – ismertette Stubb.