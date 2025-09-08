Külföld

Lövöldözéses terrortámadás történt Jeruzsálemben

Lövöldözéses terrortámadás történt Jeruzsálemben
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Két terrorista lövésekkel autóbuszok utasaira támadt egy jeruzsálemi kereszteződésben hétfő reggel, öten meghaltak, több mint tízen megsebesültek – jelentette az izraeli mentőszolgálat hétfő reggel.

Benjámin Netanjáhú izraeli miniszterelnök és Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter a merénylet helyszínére ment, miután lemondta hétfőn esedékes megjelenését a korrupciós ügyeiben zajló tárgyalásán.

Négyről ötre emelkedett az áldozatok száma, miután egy súlyos sebesült meghalt a Saáré Cedek kórházban. Egy ötvenes éveiben járó férfi és egy nő, valamint három fiatalabb férfi vesztette életét a terrortámadásban. Több sebesültet kritikus, illetve súlyos sérülésekkel kezelnek a kórházakban.

Két, tartózkodási engedéllyel nem rendelkező, húsz év körüli palesztin fegyveres nyitott tüzet egy autóbuszmegállóra, valamint két, forgalmi dugóban várakozó autóbuszra, a jeruzsálemi 62-es és 320-as járatra. A merénylők egy Jeruzsálemhez közeli, ciszjordániai palesztin faluból érkeztek, korábban nem volt dolguk a hatóságokkal. A merénylőket a helyszínen agyonlőtték.

Az első jelentések szerint a két fegyveres merénylő házi készítésű fegyverrel hajtotta végre a támadást.

Jeruzsálem
Hamász
Izrael
Palesztina
háború
izraeli-palesztin konfliktus
Hezbollah
Libanon
Irán
Szíria
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?