Litván elnök: Oroszország egyre nagyobb fenyegetést jelent

„Oroszország tudatosan terjeszti ki agresszióját” – írta a balti EU- és NATO-tagország államfője szerdán az X közösségi platformon. „A lengyel terület felett repülő drónraj, csakúgy mint a NATO keleti szárnyával szembeni fenyegető gesztusok további bizonyítékkal szolgálnak erre” – fűzte hozzá Nauseda.

Kestutis Budrys litván külügyminiszter közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy „közvetlen fenyegetést jelent a lakosság és az alapvető infrastruktúrák biztonságára, hogy Oroszország ismételten megsérti a NATO légterét”.

Az orosz erők szerdán hajnalban Ukrajna ellen indított támadásakor számos drón hatolt be a lengyel légtérbe. Donald Tusk kormányfő közölte, hogy a drónok jelentős része Fehéroroszország területéről repült be Lengyelországba, nem pedig Ukrajna irányából, amikor ez tévedés vagy „apró orosz provokáció” következményeként történt.

A litván külügyminiszter szerdán a Reutersnek adott interjújában azt is hangsúlyozta, hogy Oroszország drónjainak NATO-tagállamokba történő behatolása „az egymás ellen irányuló katonai erők” eszkalálódásának veszélyét hordozza magában.

„Senki sincs biztonságban itt, senki sincs biztonságban a régióban, senki sincs biztonságban Európában és a szövetségen belül, mert ezek az incidensek nagyon közel állnak azokhoz a helyzetekhez, amikor minden eszkalálódik” – fejtette ki Budrys.

Mindenki számára az a legfontosabb, hogy ez ne történjen meg, és elkerüljük az „olyan forgatókönyveket, amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy egymás ellen fordítjuk a katonai erőt” – válaszolta arra a kérdésre, hogy ilyen incidensek miatt felmerülhet-e annak a kockázata, hogy a NATO közvetlen konfliktusba keveredik Oroszországgal.

„Mindenkinek az az érdeke, hogy ezt elkerüljük, Oroszországé is” – szögezte le a miniszter.

A NATO légvédelmét fejleszteni kellene a balti országokban és Lengyelországban is, amelyek mind határosak Oroszországgal vagy Fehéroroszországgal – tette hozzá Budrys.