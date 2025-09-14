Letette a hivatali esküt az új nepáli kormányfő

„Össze kell fognunk, hogy újjáépítsük az országot” – hangsúlyozta Szusila Karki, az ország első női kormányfője, ígéretet téve arra, hogy visszavezeti a dél-ázsiai országot a rend és fejlődés útjára. A múlt heti erőszakos tiltakozásokban legalább 72 ember vesztette életét, és számos kormányzati épület, valamint politikusok otthona semmisült meg.

A tüntetések során meghalt áldozat családjai 1–1 millió rúpia kártérítést kap, a sebesültek pedig állami ellátásban részesülnek – idézte a miniszterelnököt az állami televízió.

A „Gen Z tiltakozás” néven emlegetett tömeges demonstrációk szeptember 8-án robbantak ki, miután a kormány megpróbálta betiltani a közösségi médiát. A főként fiatalokból álló tömegek a korrupció és a szegénység elleni jelszavakkal vonultak utcára, hangot adva felháborodásuknak, hogy a politikusok gyermekei – a köznyelvben „nepo gyerekek” – fényűző életmódot folytatnak.

A megmozdulások hamar erőszakba torkolltak: tüntetők megrohamozták a parlament épületét, a rendőrség pedig éles lőszerrel válaszolt. Az összecsapások következtében lemondott és elhagyta hivatali rezidenciáját Khadga Praszad Oli miniszterelnök.

Egy nappal a rendőrségi sortűz után, szeptember 9-én a tömeg felgyújtotta a kormányfői irodának otthont adó palotát, valamint az elnöki hivatal, a legfelsőbb bíróság, számos minisztérium és a rendőrkapitányság épületeit. A tüntetők számos, a politikai elithez köthető üzletet és lakóházat is megtámadtak, közöttük egy szupermarket-lánc több üzletét is.

Aznap este a hadsereg átvette az ellenőrzést az utcákon, és megkezdődtek a tárgyalások a tüntetők, a hadsereg és az államfő között az átmeneti kormány létrehozásáról.

A 73 éves Karki szeptember 12-én kapta meg a miniszterelnöki kinevezést. Korábban, 2016–2017-ben az ország egyetlen női legfelsőbb bírósági elnökeként vált népszerűvé korrupcióellenes fellépésével.

Az új parlamenti választásokat március 5-re tűzték ki.