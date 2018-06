Leonardo rekordáron elkelt festményének vevője lett a szaúdi kulturális miniszter

Rijád | Leonardo da Vinci festménye, a Megváltó rekordáron, 450 millió dollárért kelt el tavaly.

Tulajdonosát, Bader bin Abdullah bin Farhán al-Szaúd herceget nevezte ki Szalmán király kulturális miniszternek. A fiatal herceg közismerten jó kapcsolatokat ápol a trónörökös Mohamed bin Szalmánnal. A The Wall Street Journal című amerikai napilap korábban azt írta, hogy a Bader a trónörökös képviseletében vette meg tavaly a Salvator Mundi című Leonardo-festményt, amely az aukción valaha elkelt legdrágább műkincs. Szaúd-Arábia washingtoni nagykövetségének tájékoztatása szerint viszont a herceg a szomszédos Egyesült Arab Emírségekben, Abu-Dzabiban lévő Louvre nevében vásárolta meg a képet.

Bader herceg és a 32 éves trónörökös a The New York Times című lap szerint együtt járt egyetemre Rijádban. Bader korábban a Saudi Research and Marketing Group elnöke volt. A jelentős arab újságokat kiadó vállalat régóta Szalmán király szűkebb családjának érdekeltségébe tartozik.

Bader bin Abdullah bin Farhán al-Szaúd herceg, az új kulturális miniszter, a világ legdrágább műkincsének tulajdonosa (TASR/AP-felvétel)

A szaúdi uralkodó személycserét hajtott végre a munkaügyi tárca élén is. Rendeletében Ahmed bin Szulejman al-Radzshi üzletembert, a kereskedelmi kamara elnökét, egy milliárdos bankár fiát nevezte ki a minisztérium élére, ami illeszkedik abba tendenciában, hogy a privát szektor szereplői magas kormányzati pozíciókba kerülnek.

Szaúd-Arábiában a reformszellemiségű trónörökös, Mohamed bin Szalmán felügyeli a gazdasági ügyeket. Nagy feladat számára a munkahelyteremtés. A 28 milliós országban a fiatalok lélekszáma az összlakossághoz képest magas, a munkanélküliségi ráta pedig 12,8 százalékos. A szaúdi munkaügyi minisztérium egyik illetékese azt mondta a brit hírügynökségnek, hogy 2002-re 1,2 millió új munkahelyet akarnak teremteni, és 9 százalékra szorítanák le a munkanélküliséget.

Szalmán uralkodó rendeletével létrehoz egy királyi bizottságot is, amely környezetvédelmi kérdésekkel, Mekka ügyeivel és a vörös-tengeri Dzsidda történelmi emlékeinek megőrzésével foglalkozik majd.

Az iszlám szunnita ágának fundamentalista, vahhábita irányzatát követő muszlim királyságban tavaly óta elmozdulás tapasztalható a modernizáció irányába, amit megfigyelők a trónörökös befolyásának növekedésével hoznak összefüggésbe.

A trónörökös az utóbbi hónapokban körüludvarolta országa szövetségeseit reformelképzelései megvalósításához, több száz milliárd dolláros befektetésekről tárgyalt az Európában, illetve az Egyesült Államokban tett látogatásai során.

A változások a nők jogainak kiterjesztésében tapinthatóak leginkább. A király tavaly szeptemberben rendeletet írt alá arról, hogy engedélyezik a nőknek az autóvezetést, illetve sporteseményeket is látogathatnak. A változás szele a divatot is megérintette, a szaúdi nők elkezdtek színesebb ruhákat, úgynevezett abajákat viselni, a hagyományos feketék mellett megjelentek a világoskékek és rózsaszínűek is.