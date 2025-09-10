Lengyelország orosz drónokat lőtt le a légterében

A szerdai incidens nyomán a hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon, és semmiképp ne közelítsék meg a drónok roncsait. A helyzet miatt több lengyel repülőteret ideiglenesen lezártak, a légvédelem és a NATO erői pedig magas készültségbe helyezkedtek.

Władysław Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter megerősítette: a lengyel vadászgépek fegyvereket vetettek be a behatoló eszközök ellen, a hadsereg pedig azonnal megkezdte a földi keresést.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Varsó folyamatos kapcsolatban áll a NATO parancsnokságával. A lakosságot nyugalomra intette, egyben figyelmeztette, ha drónmaradványokra bukkannak, azonnal értesítsék a rendőrséget.

A rzeszówi, lublini és varsói repülőterek működését ideiglenesen felfüggesztették. A drónok megjelenése miatt a lengyel hadsereg és a szövetséges erők radarjai több tucat objektumot figyeltek meg, és minden gyanús célt semlegesítettek. Az ország vezetése, köztük Karol Nawrocki államfő és Donald Tusk miniszterelnök folyamatosan tájékoztatást kapott a fejleményekről.

Az incidens közvetlenül az után történt, hogy Tusk bejelentette, csütörtöktől Lengyelország lezárja a határait Fehéroroszországgal, válaszul az orosz-fehérorosz közös hadgyakorlatokra, amelyeket Varsó „rendkívül agresszívnak” minősített.

A kormányfő szerint a lépés egyben válasz a Kreml és Minszk részéről tapasztalt egyre gyakoribb provokációkra is.

A lengyel hadsereg közleményében egyértelműen „agressziónak” nevezte a történteket, amelyek szerintük közvetlen fenyegetést jelentettek a polgári lakosság biztonságára. A fegyveres erők operatív parancsnoksága közölte, a drónok légteret sértő akciója az Ukrajna elleni orosz támadások következménye volt, és Lengyelország kész minden további szükséges védelmi intézkedésre. Az objektumok felkutatása továbbra is zajlik, a hadsereg és szövetségesei pedig készen állnak újabb műveletekre.