Lengyelország a Zapad–25 hadgyakorlat befejezése után is zárva tartja a fehérorosz határt

Lengyelország múlt péntektől határozatlan időre zárta le a Fehéroroszországgal közös határt az akkor kezdődő Zapad–25 manőverek miatt.

A keddi belügyi közleményben aláhúzták: a döntést a Zapad–25 kapcsán hozták, ez viszont „nem jelenti azt, hogy a határzár csak a hadgyakorlat idejére korlátozódik”. Lengyelország akkor állítja vissza a forgalmat a fehérorosz határszakaszon, amikor a határ „teljesen biztonságos lesz, és az megerősítést nyer a szolgálatok információiban”.

A határforgalom felfüggesztése „kihívást jelent a fuvarozóknak”, akiknek például a litván határátkelőket kell igénybe venniük a lengyelországiak helyett – ismerték el.

A lengyel fuvarozók veszteségeit akkor fogják megállapítani, „amikor kiderül, meddig lesz zárva a határ”, a kormány annak alapján dönt majd egyes iparágak esetleges állami támogatásáról – jelezték.

Lengyelország már korábban jelentősen korlátozta a forgalmat a lengyel–fehérorosz határátkelőkön, péntektől pedig lezárták az addig még nyitva maradt két közúti és három vasúti határátkelőt.

A bezárt Malaszewicze lengyel–fehérorosz vasúti határátkelő az egyik csomópontként működik a Kínából Európába irányuló szállítmányok számára.

Pawel Wronski lengyel külügyi szóvivő hétfőn közölte: a fehérorosz határátkelők bezárása egyik témája volt azoknak a tárgyalásoknak, amelyeket aznap Radoslaw Sikorski lengyel és Vang Ji kínai külügyminiszter folytatott a Varsó melletti Pruszkówban.

Sikorski arról tájékoztatta kínai hivatali partnerét, hogy Lengyelország kénytelen volt dönteni a határzárról „a fehérorosz fél ismétlődő provokációi miatt” – számolt be a szóvivő. Az intézkedéssel összefüggő veszteségekre vonatkozó újságírói kérdésre válaszul Wronski aláhúzta: a kormány elsősorban az állam biztonságát, „nem pedig a kereskedelmi hasznot” tartja szem előtt.