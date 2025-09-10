Külföld

Lengyelország a NATO negyedik cikkének aktiválását kéri

Varsó hivatalosan kezdeményezte a NATO negyedik cikkének életbe léptetését, miután több, orosz eredetű drón megsértette a lengyel légteret. Donald Tusk miniszterelnök közölte: három drónt biztosan, egyet pedig nagy valószínűséggel megsemmisítettek a lengyel fegyveres erők.

A miniszterelnök szerint a támadás „minőségileg új helyzetet” teremtett, amely indokolttá teszi a szövetségesekkel folytatott konzultációkat. 

A NATO alapokmánya szerint a 4. cikk lehetővé teszi, hogy egy tagállam fenyegetettség esetén konzultációt kezdeményezzen a többiekkel. 

A szövetség történetében eddig hét alkalommal hivatkoztak erre a pontra, legutóbb 2022 februárjában, az ukrajnai háború kitörése után.

Tusk hangsúlyozta: Lengyelország a második világháború óta nem került ennyire közel egy fegyveres összecsapáshoz. „Nem állíthatom, hogy a háború küszöbén vagyunk, de a helyzet összehasonlíthatatlanul veszélyesebb, mint korábban” – fogalmazott.

A lengyel hatóságok eddig hét drón és egy azonosítatlan tárgy maradványaira bukkantak, többek között a belarusz határhoz közeli Lublin vajdaságban, valamint az ország belső területein, Lodz és Elbląg térségében.

Varsó bekérette Oroszország varsói ügyvivőjét, Andrej Ordast, aki szerint nincs bizonyíték arra, hogy az objektumok orosz gyártmányúak lennének. Minszk közben azt állítja: éppen ők értesítették Lengyelországot a „tévedésből átrepülő” drónokról.

A történtek nyomán Lengyelország több repülőteret lezárt, a hadsereg a legmagasabb készültségbe lépett, a varsói tőzsdén pedig visszaesést regisztráltak. Andrzej Duda államfő bejelentette: 48 órán belül összehívja a Nemzetbiztonsági Tanácsot a válság kezelésére.

London, Brüsszel és Budapest is reagált a fejleményekre, a szövetségesek támogatásukról biztosították Varsót.

(Index)

lengyelország 25
Közélet

ÖSSZEFOGLALÓ: Tusk szerint nagyszámú orosz drón sértette meg a lengyel légteret

Donald Tusk
NATO
orosz-ukrán konfliktus
Oroszország
Ukrajna
Volodimir Zelenszkij
Vlagyimir Putyin
