Lengyel elnökválasztás – Rafal Trzaskowski és Karol Nawrocki csekély különbséggel jutott a második fordulób

Az emberek többsége, ha a sportra gondol, rögtön a fizikai egészség jut eszébe: erősebb test és jobb állóképesség. Pedig a sportnak a mentális egészségünkre is óriási hatása van. Egy jó testmozgás, mint hobbi, sokat segíthet a kedvünkön, és akár a munkahelyi vagy iskolai teljesítményünket is növelheti. Lehet ez akár csak egy séta, futás, de akár valamilyen csapatsport is jó társaságban, az ember garantáltan töltődni fog tőle.