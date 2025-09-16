Lengyel elnöki hivatal: a kormánynak tisztáznia kell a légtérsértés során eltalált lakóház ügyét

A BBN arra reagált, hogy a Rzeczpospolita napilap kedden a Wyryki településen álló, egy légi eszköz által eltalált lakóházról közölt cikket. A házat nem egy orosz drón rongálta meg, hanem a „dróneső” miatt felszállt egyik lengyel F–16-os vadászgép által kilőtt, eltévedt légvédelmi rakéta – írta a Rzeczpospolita. A rakétának meghibásodott a célkijelölő rendszere, de a biztosítékoknak köszönhetően a becsapódáskor nem robbant fel – áll a cikkben.

„Közöljük, hogy Karol Nawrocki, Lengyelország elnöke elvárja a kormánytól a Wyrykiben történtek azonnali tisztázását” – áll a BBN X-bejegyzésében, melyben elfogadhatatlannak nevezték „az információk elhallgatását”.

Janusz Sejmej, a lengyel nemzetvédelmi minisztérium szóvivője kedden a PAP hírügynökség megkeresésére nem kívánta kommentálni a Rzeczpospolita értesüléseit.

Donald Tusk kormányfő később az X-en azt írta: „Az incidens összes körülményéről az illetékes hatóságok a nyomozás befejezése után tájékoztatják a közvéleményt, a kormányt és az elnök urat”. A kormányfő szerint a wyryki ház megrongálásáért „a teljes felelősség a drónprovokáció okozóit, azaz Oroszországot terheli”. „El a kezekkel a lengyel katonáktól” – zárta bejegyzését Donald Tusk.

Mariusz Blaszczak, a fő ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság frakcióvezetője, volt nemzetvédelmi miniszter azt írta a közösségi médiában, hogy a ház megrongálásának okairól szóló információ eltitkolása „kompromittálja a kormányt”.

Múlt szerda éjjel legalább 19, oroszként azonosított drón repült be a lengyel légtérbe, közülük a lengyel és a szövetséges légierők feltehetőleg hármat lelőttek. Tusk szerdai tájékoztatása szerint a drónok többsége Fehéroroszország felől érkezett.

Hétfő este Donald Tusk egy újabb incidensről tájékoztatott az X-en. Mint írta, a lengyel államvédelmi szolgálat egy drónt semlegesített, amely a varsói Belweder elnöki palota és a közelében álló kormányzati épületek felett repült. Az incidens miatt őrizetbe vettek két fehérorosz állampolgárt – írta a kormányfő.

Kedden a varsói rendőrfőkapitányság közölte: az üggyel összefüggésben egy 21 éves ukrán férfit és egy 17 éves fehérorosz állampolgárságú lányt vettek őrizetbe. A varsói kerületi ügyészség szóvivője elmondta: a nyomozás folyamatban van, a bizonyító anyag egyelőre arra utal, hogy légi közlekedési szabályok megsértéséről, nem pedig kémügyről van szó. A fiatalok „talán meggondolatlanságból, tudatlanságból cselekedtek” – jegyezte meg a szóvivő.

Donald Tusk egy keddi vidéki sajtóértekezletén elmondta: hétfő este „nem egészen pontos információt” kapott a rendőrségtől az őrizetbe vett személyekről. A drónincidens „minden vonatkozását tisztázni fogják” – ígérte a kormányfő.