Lemondott vasárnap Andreja Katič szlovén igazságügyi miniszter és Boštjan Poklukar belügyminiszter, miután előző nap hajnalban az ország délkeleti részén található Novo Mesto városban egy támadás során meggyilkoltak egy férfit. Egy 21 éves roma fiatalt letartóztattak az ügyben, a roma közösség képviselői pedig elítélték az esetet.
Lemondott a szlovén igazságügyi és a belügyminiszter egy gyilkossági ügy miatt
A gyilkossági ügy és a városban tapasztalható rossz közbiztonsági helyzet miatt vasárnap tanácskozást tartott több kormánytag, az országos rendőrfőkapitány és az igazságügyi intézmények vezetői. Az igazságügyi és a belügyminiszter ezen a megbeszélésen ajánlotta fel lemondását, Robert Golob miniszterelnök pedig a tanácskozás után bejelentette a sajtónak, hogy elfogadta ezeket.
A lemondó miniszterek is közleményt adtak ki, amelyekben elítélték az esetet, részvétet nyilvánítottak az áldozat hozzátartozóinak, és objektív felelősséget vállalnak a történtekért.
A roma közösség elítélte az esetet, és azonnal fellépést sürgetett mind a hatóságok, mind a közösség tagjainak részéről.
Jožek Horvat Muc, a roma önkormányzat vezetője levelet írt Novo Mesto polgármesterének, és ebben kijelentette, a roma közösség egészének és minden délkelet-szlovéniai tagjának minden tőlük telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy azonnal megálljt tudjanak parancsolni a közösség egyes tagjai által elkövetett bűncselekményeknek. Egyúttal kifejezte részvétét az áldozat családjának, és elítélt „minden olyan erőszakos cselekményt, amely veszélyezteti a közbiztonságot”.
Darko Rudaš, a Romák Tanácsának elnöke szintén kifejezte részvétét, és hozzátette, hogy a tanács a leghatározottabban és fenntartások nélkül elítéli az erőszakos cselekményt. „Nincs és nem is lehet mentség ilyen cselekményekre, függetlenül attól, hogy ki a tettes. Az erőszaknak nincs nemzeti hovatartozása, és nincs helye a társadalmunkban” – húzta alá.
Szlovénia két legnagyobb önkormányzati szervezete, amely az ország 212 települését képviseli, a romákkal kapcsolatos problémák megoldását követelte a hatóságoktól. Véleményük szerint hatékonyabb és gyorsabb fellépést segítő jogszabályokra van szükség azokon a helyeken, amelyeken több hasonló incidens fordult már elő.
A szlovén nemzetbiztonsági tanács titkársága is összeült vasárnap a Novo Mesto-i eset miatt. A testület azt javasolta a kormánynak, hogy növelje a településen a rendőrség létszámát, és engedélyezze, hogy a különleges egység is kivonuljon, amikor erre szükség van.
Az ülést követően Vojko Volk , a miniszterelnök nemzetbiztonsági tanácsadója közölte: a tanács azonnal válaszlépéseket javasolt a helyzet felmérése és a biztonságérzet helyreállítása érdekében a városban. A legfontosabb javaslat, hogy a helyi rendőrkapitányság egyelőre más régiókból áthelyezett rendőrökkel bővítse állományát. A nemzetbiztonsági tanács azt is szeretné, ha szükség esetén bevethető lenne a rendőrség különleges egysége.
