Lemondott a szlovén igazságügyi és a belügyminiszter egy gyilkossági ügy miatt

A gyilkossági ügy és a városban tapasztalható rossz közbiztonsági helyzet miatt vasárnap tanácskozást tartott több kormánytag, az országos rendőrfőkapitány és az igazságügyi intézmények vezetői. Az igazságügyi és a belügyminiszter ezen a megbeszélésen ajánlotta fel lemondását, Robert Golob miniszterelnök pedig a tanácskozás után bejelentette a sajtónak, hogy elfogadta ezeket.

A lemondó miniszterek is közleményt adtak ki, amelyekben elítélték az esetet, részvétet nyilvánítottak az áldozat hozzátartozóinak, és objektív felelősséget vállalnak a történtekért.

A roma közösség elítélte az esetet, és azonnal fellépést sürgetett mind a hatóságok, mind a közösség tagjainak részéről.

Jožek Horvat Muc, a roma önkormányzat vezetője levelet írt Novo Mesto polgármesterének, és ebben kijelentette, a roma közösség egészének és minden délkelet-szlovéniai tagjának minden tőlük telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy azonnal megálljt tudjanak parancsolni a közösség egyes tagjai által elkövetett bűncselekményeknek. Egyúttal kifejezte részvétét az áldozat családjának, és elítélt „minden olyan erőszakos cselekményt, amely veszélyezteti a közbiztonságot”.

Darko Rudaš, a Romák Tanácsának elnöke szintén kifejezte részvétét, és hozzátette, hogy a tanács a leghatározottabban és fenntartások nélkül elítéli az erőszakos cselekményt. „Nincs és nem is lehet mentség ilyen cselekményekre, függetlenül attól, hogy ki a tettes. Az erőszaknak nincs nemzeti hovatartozása, és nincs helye a társadalmunkban” – húzta alá.

Szlovénia két legnagyobb önkormányzati szervezete, amely az ország 212 települését képviseli, a romákkal kapcsolatos problémák megoldását követelte a hatóságoktól. Véleményük szerint hatékonyabb és gyorsabb fellépést segítő jogszabályokra van szükség azokon a helyeken, amelyeken több hasonló incidens fordult már elő.

A szlovén nemzetbiztonsági tanács titkársága is összeült vasárnap a Novo Mesto-i eset miatt. A testület azt javasolta a kormánynak, hogy növelje a településen a rendőrség létszámát, és engedélyezze, hogy a különleges egység is kivonuljon, amikor erre szükség van.

Az ülést követően Vojko Volk , a miniszterelnök nemzetbiztonsági tanácsadója közölte: a tanács azonnal válaszlépéseket javasolt a helyzet felmérése és a biztonságérzet helyreállítása érdekében a városban. A legfontosabb javaslat, hogy a helyi rendőrkapitányság egyelőre más régiókból áthelyezett rendőrökkel bővítse állományát. A nemzetbiztonsági tanács azt is szeretné, ha szükség esetén bevethető lenne a rendőrség különleges egysége.