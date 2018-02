Legyőzték a Fideszt Hódmezővásárhelyen

Hódmezővásárhely | Ma Hódmezővásárhelyért dobogott az ország szíve, a város ma történelmet írt - mondta az időközi polgármester-választást vasárnap megnyerő Márki-Zay Péter független jelölt a voksolás utáni sajtótájékoztatóján

A valasztas.hu-n közzétett, 100 százalékos feldolgozottságú adatok alapján a hódmezővásárhelyi polgármester-választást Márki-Zay Péter (független) 13 076 szavazattal (57,49 százalék) nyerte, Hegedűs Zoltánt, a Fidesz-KDNP jelöltjét, a város alpolgármesterét 9468-an (41,63 százalék), Hernádi Gyulát (független) 201-en (0,88 százalék) támogatták. A voksoláson a szavazópolgárok több mint 62 százaléka vett részt.

Hódmezővásárhelyen Almási István (Fidesz-KDNP) polgármester halála miatt kellett időközi polgármester-választást kiírni.

Márki-Zay Péter kijelentette: köszönettel tartozik minden hódmezővásárhelyi polgárnak, függetlenül attól, hogy kire voksolt, hiszen a szavazásra jogosultak több mint 60 százaléka járult az urnákhoz.

"A mai választás Hódmezővásárhelyen azt bizonyította, hogy az országban van még demokrácia, hiszen az emberek kifejezték a véleményüket" - fogalmazott Márki-Zay Péter. "A demokrácia legfontosabb értékeink egyike, ha nem a legfontosabb, ne hagyjuk elveszni!" - szólított fel.

Véleménye szerint Hódmezővásárhelyen és az országban is rendszerváltó hangulat van. "Ma a városban az emberek összefogtak és megmutatták, hogy Hódmezővásárhelyen és az országban is van igény szabadságra, demokráciára, jogállamra, piacgazdaságra és európai elkötelezettségre, valamint arra is, hogy megszűnjön a korrupció, a hazudozás és a megfélemlítés" - hangoztatta.

A leendő polgármester szerint az eredmények az egész országnak reményt adnak arra, hogy - a hazugságokkal ellentétben - a Fidesz legyőzhető.