Külföld

Lángoló lakóház és durranások miatt vonult ki a rendőrség és a tűzoltóság Münchenben

német rendőrség

Fotó: David Ištok/Aktuality.sk

feher
MTI

Egy nagyobb tűzhöz és hangos durranásokhoz vonult ki a müncheni rendőrség és tűzoltóság szerdán kora reggel a Lerchenau városrészbe, a rendőrség közlése szerint az épületet szándékosan gyújtották fel egy családi vita során, az incidensnek egy halálos áldozata is van.

A rendőrség robbanóanyagokra bukkant a házban, és az üggyel összefüggésben gyanúba került más müncheni helyszíneket is vizsgál, egyebek mellett az Oktoberfest sörfesztiválnak is otthont adó Theresienwiese téren. A fesztivált emiatt szerdán nem is nyitották meg, és várhatóan legalább 17 óráig zárva marad.

A jelentés szerint a tűzoltókat a hajnali órákban riasztották egy lángoló családi házhoz a München északi részén fekvő Lerchenau kerületben. A szóvivő közlése szerint a bevetés során hangos durranások hallatszottak.

A helyszíni fotókon kiégett járművek is láthatók. A hatóságok kordonnal zárták le a Lerchenauer Strasse környékét, egy közeli középiskola pedig zárva maradt.

Németország
München
lövöldözés
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?