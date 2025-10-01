Fotó: David Ištok/Aktuality.sk
Lángoló lakóház és durranások miatt vonult ki a rendőrség és a tűzoltóság Münchenben
Egy nagyobb tűzhöz és hangos durranásokhoz vonult ki a müncheni rendőrség és tűzoltóság szerdán kora reggel a Lerchenau városrészbe, a rendőrség közlése szerint az épületet szándékosan gyújtották fel egy családi vita során, az incidensnek egy halálos áldozata is van.
A rendőrség robbanóanyagokra bukkant a házban, és az üggyel összefüggésben gyanúba került más müncheni helyszíneket is vizsgál, egyebek mellett az Oktoberfest sörfesztiválnak is otthont adó Theresienwiese téren. A fesztivált emiatt szerdán nem is nyitották meg, és várhatóan legalább 17 óráig zárva marad.
A jelentés szerint a tűzoltókat a hajnali órákban riasztották egy lángoló családi házhoz a München északi részén fekvő Lerchenau kerületben. A szóvivő közlése szerint a bevetés során hangos durranások hallatszottak.
A helyszíni fotókon kiégett járművek is láthatók. A hatóságok kordonnal zárták le a Lerchenauer Strasse környékét, egy közeli középiskola pedig zárva maradt.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.