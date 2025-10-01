Lángoló lakóház és durranások miatt vonult ki a rendőrség és a tűzoltóság Münchenben

A rendőrség robbanóanyagokra bukkant a házban, és az üggyel összefüggésben gyanúba került más müncheni helyszíneket is vizsgál, egyebek mellett az Oktoberfest sörfesztiválnak is otthont adó Theresienwiese téren. A fesztivált emiatt szerdán nem is nyitották meg, és várhatóan legalább 17 óráig zárva marad.

A jelentés szerint a tűzoltókat a hajnali órákban riasztották egy lángoló családi házhoz a München északi részén fekvő Lerchenau kerületben. A szóvivő közlése szerint a bevetés során hangos durranások hallatszottak.

A helyszíni fotókon kiégett járművek is láthatók. A hatóságok kordonnal zárták le a Lerchenauer Strasse környékét, egy közeli középiskola pedig zárva maradt.