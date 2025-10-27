Külföld

Kormányalakítási tárgyalásokkal bízta meg Andrej Babišt a cseh államfő

babis k
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Kormányalakítási tárgyalásokkal bízta meg Andrej Babišt, a képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét Petr Pavel államfő – közölte hétfőn az elnöki iroda a hivatal honlapján azt követően, hogy Babiš a Hradzsinban tájékoztatta Pavelt a kormányalakítási tárgyalások eddigi állásáról.

Csehországban ez egy hagyományos köztes lépés, mielőtt az államfő valakit kinevezne kormányfőnek, és hivatalos megbízatást adna neki a kormányalakításra.

Az új kormány megalakításáról az ANO a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), valamint a Autósok párttal tárgyal. A három pártnak együtt 108 képviselője lenne a 200 tagú új parlamenti alsóházban.

Andrej Babiš a hétfői találkozón megígérte – írja az elnöki hivatal –, hogy a hét második felében átadja Pavelnek a koalíciós szerződés és a kormányprogram prioritásainak tervezetét.

Andrej Babiš
Csehország
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?