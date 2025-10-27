Kormányalakítási tárgyalásokkal bízta meg Andrej Babišt a cseh államfő

Kormányalakítási tárgyalásokkal bízta meg Andrej Babišt, a képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét Petr Pavel államfő – közölte hétfőn az elnöki iroda a hivatal honlapján azt követően, hogy Babiš a Hradzsinban tájékoztatta Pavelt a kormányalakítási tárgyalások eddigi állásáról.
Csehországban ez egy hagyományos köztes lépés, mielőtt az államfő valakit kinevezne kormányfőnek, és hivatalos megbízatást adna neki a kormányalakításra.
Az új kormány megalakításáról az ANO a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), valamint a Autósok párttal tárgyal. A három pártnak együtt 108 képviselője lenne a 200 tagú új parlamenti alsóházban.
Andrej Babiš a hétfői találkozón megígérte – írja az elnöki hivatal –, hogy a hét második felében átadja Pavelnek a koalíciós szerződés és a kormányprogram prioritásainak tervezetét.
