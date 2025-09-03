Kommandósok is segítik a mentést a földrengés után Afganisztánban

A hétfőre virradóra történt 6-os erősségű földrengésnek a tálib közigazgatás adatai szerint 1411 halálos áldozata és 3124 sérültje volt Kunar és Nangarhar tartományban, ahol több mint 5400 ház dőlt romba. Kedden újabb, 5,5 erősségű földmozgást mértek a régióban. Az újabb rengés sziklaomlásokat okozott és utakat zárt el tovább nehezítve a térségben folyó mentést, és pánikot váltva ki a helyiek körében.

A több tucatnyi kommandós, akiket olyan helyszínekre dobtak le, ahol a helikopterek nem tudtak leszállni, a sérültek elszállításában segédkeznek – számolt be róla Ehszanullah Ehszan, a kunari katasztrófaelhárítás vezetője. Hozzátette: a hatóságok tábort állítottak fel az ellátás és mentés koordinálására, és megszervezték a túlélők, sérültek és elhunytak elszállítását is.

A Reuters hírügynökség kedden a helyszínre érkezett tudósítójának beszámolója szerint Mazar Darában minden ház összedőlt vagy megrongálódott, a falubeliek pedig kétségbeesetten kutatnak a romok között az esetleges túlélők után.

Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA), amely a globális segítségnyújtás szervezésén dolgozik, szükségszállások, élelmiszer-segélyek és higiéniai felszerelések, valamint ivóvíz és alapvető orvosi ellátás biztosítását sürgette. Az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nemzetközi szervezet szintén további humanitárius segítségnyújtást szorgalmazott.

Fazal Hadi, az MSF afganisztáni illetékese hangsúlyozta, hogy a helyi kórházak már a földrengés előtt is túlterheltek voltak, jelenleg pedig „sok pácienst a folyosókon látnak el, és az egészégügyi dolgozók kifogynak a készletekből”.

Afganisztánban gyakoriak a súlyos földrengések, különösen a Hindukus-hegyvonulat térségében, az indiai és eurázsiai tektonikus lemezek találkozásánál.