Kombinált légicsapást mért az orosz hadsereg Kijevre és más régiókra

Az orosz hadsereg rakétákkal és drónokkal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra, az eddigi adatok szerint több ember meghalt vagy megsebesült, számos régióban komoly károk keletkeztek – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, illetve katonai és helyhatósági tisztviselők.

Az orosz támadás tíz régiót érintett, hat ember, köztük két gyermek meghalt, 17-en megsebesültek – írta Zelenszkij a Telegram-csatornáján.

Kijevben az eddigi adatok szerint két ember meghalt, és többen megsebesültek az éjszakai kombinált, rakétákkal és drónokkal végrehajtott légitámadás következtében. A légvédelem által lelőtt támadóeszközök lezuhanó roncsai tüzet okoztak Desznyanszkij kerületben egy tízszintes lakóházban, Darnickij kerületben egy kollégiumra hullottak a roncsok, Dnyiprovszij kerületben pedig egy egészségügyi intézmény rongálódott meg – közölte Vitalij Klicsko polgármester Telegram-bejegyzésében.

A délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában az eddigi adatok szerint 13 ember sebesült meg, találatok érték az energetikai infrastruktúrát, emiatt közel 2000 ember maradt áram nélkül, és több lakóház is megrongálódott – jelentette az Unian hírügynökség Ivan Fedorov katonai kormányzó Telegramon közzétett információi alapján.

A közép-ukrajnai Poltava megyében megrongálódtak az olaj- és gázipari vállalatok létesítményei. A régióban vészhelyzeti áramszüneteket vezettek be – tette közzé hivatalos Telegram-csatornáján Volodimir Kohut katonai kormányzó.

A hivatalos jelentések szerint Kirovohrad megyében 27 településen szűnt meg az áramszolgáltatás, Odessza megyében pedig több mint 20 000 fogyasztó maradt áram nélkül. Az energiaügyi minisztérium közölte, hogy az éjszakai támadás célpontja Ukrajna energetikai infrastruktúrája volt. Kora reggel az országban több régióban is vészhelyzeti áramszünetet rendeltek el.

Zelenszkij a történtekre reagálva azt írta: „Oroszország diplomáciáról szóló szavai semmit sem jelentenek, ha az orosz vezetők nem tapasztalnak kritikus problémákat”. Az ukrán elnök újra a Moszkva elleni szankciók kiterjesztésére, nagy hatótávolságú fegyverek biztosítására és a diplomáciai lépések összehangolására szólította fel a partnerországokat. Hangsúlyozta: nagyon fontos, hogy a világ most ne hallgasson, és „az oroszok aljas támadásaira közös válasz érkezzen”.