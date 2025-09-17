Kiszabadult a börtönből Németországban a Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottja

Christian Brücknert 2019-ben ítélték hét év börtönre, miután megerőszakolt egy 72 éves amerikai nőt ugyanabban a portugáliai üdülőkörzetben, ahonnan Madeleine McCann eltűnt. Büntetését a Hannover melletti Sehnde város börtönében töltötte.

A német ügyészség 2020 júniusában jelentette be, hogy Brückner ellen annak gyanújával is vizsgálódnak, hogy köze lehet Madeleine McCann eltűnéséhez, illetve feltehetően meggyilkolásához. A rendőrség ezzel összefüggésben is nyomozott Portugáliában, ahonnan a brit kislány 2007-ben eltűnt, de vádemelés még nem történt.

A McCann-ügyben szintén nyomozó brit rendőrség is gyanúsítottként kezeli Brücknert, aki eddig nem volt hajlandó válaszolni a kérdéseikre.

A német férfi tagadja, hogy bármi köze lenne Madeleine McCann eltűnéséhez. Ügyvédje, Friedrich Fülscher azt közölte: ha a hatóságoknak lenne bizonyítéka, már rég vádat emeltek volna ellene.

A szexuális bűncselekményekért korábban már többszörösen elítélt Christian Brückner ellen több, Portugáliában elkövetett nemi erőszak és szexuális bántalmazás miatt is eljárás folyt, de tavaly felmentették őt „elegendő bizonyíték hiányában”.

Fülschner az NDR német közrádiónak megerősítette, hogy ügyfelének szabadulása után elektromos nyomkövetőt kell viselnie, nem utazhat külföldre, és rendszeresen be jelentkeznie kell a hatóságoknál.

Madeleine McCann a dél-portugáliai Praia da Luz főleg britek látogatta, Ocean Club nevű üdülőközpontjából tűnt el nyomtalanul 2007 májusában, néhány nappal negyedik születésnapja előtt. A gyermek két kisebb testvérével együtt a család földszinti szállodai szobájában aludt, miközben szülei az üdülő szabadtéri éttermében vacsoráztak. Amikor édesanyjuk késő este ellenőrizte a gyerekeket, a kislány már nem volt az ágyában.

Az ügyet szinte példátlan nemzetközi figyelem kíséri azóta is. Madeleine McCannt, aki az idén lenne 22 éves, eltűnése óta Marokkótól Belgiumon, Svédországon, Kanadán és Dubajon át Ausztráliáig a világ szinte minden pontján látni vélték, de eddig sehol nem akadtak a nyomára. A nyomozó hatóságok egy időben még azt sem zárták ki, hogy a szülők csak megrendezték a gyerekrablást, így próbálva elkendőzni felelősségüket Madeleine halálában, amelyet baleset – például véletlenül túladagolt altatószer – okozhatott, de a gyanúsítást a portugál ügyészség érdemi bizonyítékok hiányában feloldotta.

A német vádhatóságok 2020-ban bejelentették, hogy véleményük szerint Madeleine McCann valószínűleg már nem él, és meggyilkolásával Christian Brücknert gyanúsítják.