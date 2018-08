Kirúgják a seregből a szélsőségeseket

Pozsony | Azonnal elbocsátják a szlovák hadseregtől azokat a hivatá-sos katonákat, akikről kiderül, hogy együttműködtek a Szlovák Honvédek (Slovenskí branci) félkatonai szervezettel – jelentette ki tegnap Peter Gajdoš védelmi miniszter. Azt, hogy körülbelül hány katonát kell kirúgni, nem közölte.

Bár régóta köztudott, hogy a fegyveres erők tagjai közül többen szélsőséges nézeteket vallanak és együttműködnek félkatonai vagy más szélsőséges szervezetekkel, de eddig nem volt lehetőség ilyen személy elbocsátására. Bár a seregbe való jelentkezéskor igyekeztek különféle módszerekkel kiszűrni a szélsőségeseket, de ha ez nem sikerült, később már nehezen tudtak megválni tőlük. Miután kiderült, hogy a Vlagyimir Putyin orosz elnököt támogató Éjszakai Farkasok orosz motoros banda szlovákiai csoportjával is együttműködnek a Szlovák Honvédek, sőt, közös harci gyakorlatokat szerveznek hivatásos szlovák katonák segítségével, Gajdoš úgy döntött, módosíttatja a törvényeket. „Lehetőséget kell adni a parancsnokoknak, hogy elbocsáthassák ezeket a katonákat” – mondta a védelmi miniszter.

A Szlovák Honvédeknek hivatalosan körülbelül kétszáz tagja van országszerte, Gajdoš nem akarta elárulni, hogy mennyi lehet közülük hivatásos katona. Csupán annyit árult el, tud néhány katonáról, akik gyakorlatoztak a honvédekkel, de már távoztak a hadseregtől. Hogy önként-e vagy sem, arról nem akart beszélni.

A törvény szerint hivatásos katona nem lehet politikai párt vagy mozgalom képviselője, a Szlovák Honvédek félkatonai szervezet viszont polgári társulásként van bejegyezve, erre pedig nem gondoltak a törvény elfogadásakor.

Kirúgják a honvédeket kiképző katonákat

Eddig csak két hivatásos katonáról lehet nyilvánosan tudni, hogy együttműködött a Szlovák Honvédek (Slovenskí branci) félkatonai szervezettel. Azt, hogy rajtuk kívül még hány szlovák katona tagja a szervezetnek, egyelőre nem tették közzé.

Az egyik ilyen katona a szervezet egyik megalapítója, Michal Feling, a honvédek honlapján alelnökként szerepel. Három évvel ezelőtt, miután napvilágra került a tagsága, a szervezet hivatalosan azt állította, hogy csak a szervezési dolgokban segíti munkájukat, taktikai kiképzést nem tart és nem is vezet. Peter Gajdoš védelmi miniszter tegnap rámutatott: a Szlovák Honvédek csoportban gyakran irányító szerepet töltenek be az állami szolgálatban álló hivatásos katonák, akik a hivatalos állami kiképzésük során különféle katonai ismereteket és készségeket sajátítottak el. A csoporton belül stratégiai és kiképzési terveket készítenek, az ismereteiket pedig átadhatják civil személyeknek is, ezáltal visszaélve a megszerzett tudással.

Nem új keletű probléma

Az extrémizmus is régóta gondot jelent, hiszen egyes becslések szerint az alacsonyabb rendfokozatú rendőrök és katonák bizonyos része támogatja a szélsőséges nézeteket, s egyre több ilyen szervezet képviselője próbál beszivárogni a fegyveres erőkbe, vagy a hadseregnél való szolgálat során is együttműködik szélsőséges szervezetekkel.

Ondrejcsák Róbert, a védelmi minisztérium államtitkára korábban lapunknak elmondta: megpróbálják kiszűrni ezeket az egyéneket. „De tény, hogy ez egy nagyon komoly probléma. Több olyan projekt van, ahol ennek nagyobb a kockázata, de nagyon szigorú szűréssel ezt szerintem meg lehet oldani. Az első lépés, hogy el kell ismerni, ez a fenyegetettség létezik. S ezt az első lépést már megtettük” – mondta Ondrejcsák.

A katonák szélsőséges szervezetekkel való együttműködését próbálja megakadályozni a hivatásos katonák etikai kódexe, amelyet épp a Szlovák Honvédek miatt módosítottak az elmúlt évben. A kódex például meghatározza, hogy ha egy katonát egy év alatt ismételten fegyelmi vétség elkövetésén érik, elbocsáthatják a fegyveres erőktől – mindez viszont látszólag a gyakorlatban nem igazán működött.

„A szlovák fegyveres erők hivatásos katonájának az érvényes jogszabályok értelmében kötelessége, hogy a szolgálati ideje alatt és azon kívül is úgy viselkedjen, hogy a tevékenységével ne ingassa meg az állampolgárok Szlovákiába vetett bizalmát, és ne járassa le a hadsereget” – mondta tegnap Gajdoš.

A honvédek tevékenységét jelenleg a Főügyészség is vizsgálja, annak próbál utánajárni, nem sértik-e a szlovák törvényeket és az alkotmányt.

Tagadják a vádakat

A Szlovák Honvédek Facebook-oldalukon reagáltak a miniszter sajtótájékoztatójára. Közölték, soha nem folytattak olyan tevékenységet, mint a hadsereg. „Elutasítjuk a vádakat, melyek szerint veszélyeztetjük az országot vagy az állampolgárokat. Hazafiak vagyunk, akik szeretjük ezt az országot, a motivációnk tehát épp ellentétes, segíteni akarunk hazánknak, a polgároknak” – közölte Peter Švrček, aki a Szlovák Honvédek főparancsnoka megszólítást használja. Véleménye szerint szervezete minden tevékenységéről és gyakorlatáról tájékoztatja a rendőrséget és a Szlovák Információs Szolgálatot.

A honvédek félkatonai gyakorlatokat szerveznek, a tagoknak önvédelmi kiképzést tartanak, elsajátíthatják a lőfegyverek használatát vagy a kisebb csapatok taktikai harci tevékenységét. (dem, TASR)