Kirabolták a párizsi Louvre-t, bezárták a múzeumot

France Election, franciaország Választás: A képen a Louvre előtti tér látható, esős időben, ahol
Rachida Dati francia kulturális miniszter megerősítette, hogy rablás történt a párizsi Louvre-ban, ezért lezárták a világhírű múzeumot.

„A helyszínen vagyok a múzeum munkatársaival és a rendőrséggel. A nyomozás folyamatban van” – írta közleményében a miniszter a Telex szerint. Rachida Dati közlése alapján a rablás vasárnap reggel, a múzeum nyitásakor történt.

A Louvre azt írta a hivatalos X-oldalán, hogy a múzeum vasárnap „kivételes okok miatt ma zárva tart”.

A Le Monde a Le Parisien-re hivatkozva azt írja, hogy a rablók a Szajna partján folyó építkezésen keresztül hatoltak be a múzeum épületébe. A teherliftet használták, hogy közvetlenül bejussanak az Apolló-galériába, ahonnan kilenc darabot loptak el Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből.

A Le Parisien információ szerint két maszkos alak ment be az épületbe, míg a társuk kint várakozott. Belsős információkra hivatkozva azt írták, hogy a gyűjtemény legértékesebb, 140 karátos darabját nem lopták el. Hivatalosan viszont még nem erősítették meg a hatóságok, hogy bármit is elloptak volna a múzeumból. Az AFP hírügynökség forrásai szerint a rablás vasárnap reggel 9:30 és 9:40 között történt. A rablók robogóval érkeztek, és láncfűrészt használtak.

