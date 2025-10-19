Kirabolták a párizsi Louvre-t, bezárták a múzeumot

„A helyszínen vagyok a múzeum munkatársaival és a rendőrséggel. A nyomozás folyamatban van” – írta közleményében a miniszter a Telex szerint. Rachida Dati közlése alapján a rablás vasárnap reggel, a múzeum nyitásakor történt.

A Louvre azt írta a hivatalos X-oldalán, hogy a múzeum vasárnap „kivételes okok miatt ma zárva tart”.

A Le Monde a Le Parisien-re hivatkozva azt írja, hogy a rablók a Szajna partján folyó építkezésen keresztül hatoltak be a múzeum épületébe. A teherliftet használták, hogy közvetlenül bejussanak az Apolló-galériába, ahonnan kilenc darabot loptak el Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből.

A Le Parisien információ szerint két maszkos alak ment be az épületbe, míg a társuk kint várakozott. Belsős információkra hivatkozva azt írták, hogy a gyűjtemény legértékesebb, 140 karátos darabját nem lopták el. Hivatalosan viszont még nem erősítették meg a hatóságok, hogy bármit is elloptak volna a múzeumból. Az AFP hírügynökség forrásai szerint a rablás vasárnap reggel 9:30 és 9:40 között történt. A rablók robogóval érkeztek, és láncfűrészt használtak.