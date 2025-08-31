Kína és India kapcsolataik további javítását ígérik

„Kína és India fejlesztési lehetőségeket jelentenek egymás számára, nem pedig fenyegetéseket” – mondta Hszi az indiai államfőnek.

„Mindaddig, amíg a két ország ezt az átfogó irányt tartja szem előtt, a kétoldalú kapcsolatok konkrét kérdései is megoldódnak, és ezáltal a kapcsolatok stabil és tartós fejlődése valósul meg” – tette hozzá.

A kínai elnök szerint Kína és India a globális déli országok fontos tagjai, és döntő felelősséget viselnek a két nép jólétének és a fejlődő országok megújulásának előmozdításában.

Kiemelve az idén esedékes kínai–indiai diplomáciai kapcsolatok 75. évfordulóját, Hszi elmondta, hogy a két országnak stratégiai és hosszú távú perspektívából kell tekintenie a kapcsolatokra.

„Míg a tavalyi kazanyi találkozó sikere lehetővé tette a kínai–indiai kapcsolatok újraindítását, a két félnek a tiencsini találkozót követően tovább kell javítania kapcsolatait” – szólított fel a kínai vezető.

A 2020. júniusban történt határkonfliktus mindkét oldalon halálos áldozatokat követelt, de a két ázsiai vezető tavaly októberben Kazanyban megállapodott abban, hogy India és Kína vizsgálatot indít a határviták rendezésének lehetőségei és a kapcsolatok stabilizálása érdekében.

„Nem szabad hagynunk, hogy a határkérdés meghatározza a kínai–indiai kapcsolatok egészét” – szögezte le.

Modi, aki hét év után először látogatott Kínába, a kínai elnök beszédére reagálva megjegyezte, hogy a tavalyi találkozó óta a kétoldalú kapcsolatok ismét pozitív pályára álltak, és egyetértett a kínai elnökkel abban, hogy országaik nem vetélytársak – fogalmazott.

Kijelentette, hogy India készen áll a kétoldalú kapcsolatok hosszú távú perspektívájából tekinteni a kapcsolatokra és azok fejlesztésére.

„Mindkét ország stratégiai autonómiát és független külpolitikát folytat, kétoldalú kapcsolataik nem állnak harmadik fél befolyása alatt” – mondta az indiai miniszterelnök, hozzátéve, hogy az indiai–kínai együttműködés a 21. századot valódi „ázsiai századdá” teszi.

A világ két legnépesebb országának vezetőinek találkozójára a Peking közelében fekvő Tiencsin kikötővárosban került sor, ahol ezekben a napokban tartják a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóját.

Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki vasárnap érkezett Tiencsinbe, szintén részt vesz a hétfőig tartó csúcstalálkozón, és várhatóan a kínai és indiai vezetőkkel is találkozik majd a következő napokban.