Kim Dzsongün észak-koreai vezető kész tárgyalni az Egyesült Államokkal, ha az feladja leszerelési célkitűzését

„Amennyiben az Egyesült Államok feladja abszurd megszállottságát, hogy minket atommentesít... és valódi békés együttélést akar, akkor nincs okunk arra, hogy ne üljünk le tárgyalni az Egyesült Államokkal” – hangoztatta Kim vasárnap egy parlamenti beszédében.

Hangoztatta: „kedves emlékei vannak” Donald Trump amerikai elnökről – írta a KCNA állami hírügynökség.

Hangsúlyozta, hogy országa soha nem adja fel nukleáris fegyvereit, és nem hagyja magát szankciókkal nyomás alá helyezni. „A világ már jól tudja, mit tesz az Egyesült Államok, miután rákényszerít egy országot, hogy adja fel nukleáris fegyvereit és leszereli azokat” – mondta.

Első hivatali ideje alatt Trump nem hagyományos politikát folytatott Észak-Koreával szemben, és több alkalommal is találkozott Kimmel, hogy elérje Phenjan nukleáris leszerelését.

Augusztusban Trump dicsérte „nagyon jó” kapcsolatát Kimmel, és érdeklődést mutatott egy újabb találkozó iránt.

Az amerikai kormány ugyanakkor ragaszkodik ahhoz a céljához, hogy Észak-Korea teljes mértékben leszerelje nukleáris fegyvereit.

Kim kijelentései alig több mint egy hónappal Donald Trump dél-koreai látogatása előtt hangzottak el, aki az APEC (Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés) csúcstalálkozóra érkezik a kelet-ázsiai országba.